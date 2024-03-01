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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: Франция ради создания «стратегической дилеммы» для России может разрешить своему спецназу заходить на территорию Украины
О какой ещё «дилемме» идёт речь? Будет нанесён ракетный удар сразу же. И ничего за этим не последует.

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Как мы уже неоднократно отмечали, сейчас на Западе, и в особенности в Европе, которая поставила на карту Украины всё, что у неё было — и свой суверенитет, и экономическое благополучие, и отношения с Россией, и авторитет в мире — самая настоящая паника. Вызвана она максимально очевидным ходом развития событий на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. А когда политики, особенно крайне инфантильного склада ума, находятся в панике, то они способны на очень отчаянные и, как следствие, крайне глупые шаги.

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Не успела в СМИ затихнуть история о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности ввода европейских войск на Украину, как сегодня газета Monde выпустила новый материал, основанный на неких анонимных источниках. Как следует из этого материала, официально Париж отрицает наличие на Украине своих военнослужащих, хотя всем прекрасно понятно, что они там в том или ином виде имеются. Кроме того, французским инструкторам и бойцам сил специального назначения запрещено пересекать границу Украины во избежание различных эксцессов.

Сейчас же в политическом руководстве Франции якобы рассматривают возможность разрешения спецназу и инструкторам заходить на территорию Украины. Согласно сведениям газеты Monde, это делается для достижения весьма сомнительной цели: поставить перед Москвой «стратегическую дилемму» — наносить удары по местам расположения французских сил или же мириться с их присутствием. В представлении тех явно не дружащих с головой функционеров, которые всерьёз рассматривают такой сценарий, присутствие французского спецназа должно отвадить Россию от нанесения ударов и, следовательно, защитить часть Украины.

Почему для России такой расклад должен стать какой-то дилеммой, да и ещё «стратегической», совершенно непонятно: не так давно ВС РФ демонстративно уничтожили ракетным ударом целую крупную группу французских военнослужащих, расквартированных где-то недалеко от Харькова. С какой целью Франция хочет эскалации, тем боле непонятно. Нам кажется крайне недальновидным расчёт Франции на то, что в случае чего за неё будет вступаться большой брат по другую сторону Атлантики.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #франция
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Джон Коннор
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СМИ: Франция ради создания «стратегической дилеммы» для России может разрешить своему спецназу заходить на территорию Украины
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Россия рассматривает возможность разрешить ракетам и другим изделиям пересекать границу Франции, чтобы поставить перед Францией "стратегическую дилемму".
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