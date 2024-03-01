Много хотим от нейтральной страны, не так ли?

Если стремительно рушащийся после начала Россией её специальной военной операции миропорядок, «основанный на правилах», что-то и показал, то это, в частности, то, что быть поистине нейтральным может только суверенное государство. Как показала практика, Швейцария суверенитетом не обладает и, соответственно, не обладает и никаким нейтралитетом: страна постоянно присоединяется к пакетам незаконных антироссийских санкций (рестрикций) Евросоюза, и сегодня присоединилась к тринадцатому пакету.

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Об этом сегодня сообщил Федеральный совет Швейцарии, выполняющий роль правительства страны. Согласно комментарию швейцарского правительства, решение вступает в силу сегодня, 1 марта, в 20:00 по московскому времени.

Следует помнить, что конкретно со Швейцарией у России товарооборот совершенно смехотворный, поэтому в данном аспекте важен не столько экономический ущерб, который понесёт в первую очередь сама Швейцария, сколько политический эффект. Наивно полагать, что поведение де-юре нейтральной страны не видят во всём остальном мире — так называемом глобальном Юге.

К слову, именно безрассудное поведение Запада и стало причиной, по которой государства так называемого глобального большинства активно пересматривают или, по крайней мере, задумываются о пересмотре отношений с европейскими столицами.