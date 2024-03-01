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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД Франции полностью исключил отправку французских войск на Украину
Как же нелепо Макрон проболтался, не понимая реальных настроений в западном обществе. Паника — она такая.

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На этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон позволил себе сильно лишнего: сболтнул о том, что нельзя исключать возможности отправки европейских войск на Украину. Даже сам факт того, что президент Франции не исключает такого сценария, должен был поставить под вопрос его правомерность нахождения во власти, ведь не секрет, что Европе не должно быть абсолютно никакого дела до Украины, поскольку та не является ни членом НАТО, ни членом ЕС, а европейские столицы обязаны делать всё возможное, чтобы этот конфликт завершился миром — причём на любых условиях, а не на заведомо нелепых и нереализуемых.

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К счастью для Европы, Макрон в своём заявлении оказался в полном одиночестве: европейские «лидеры» один за другим отвергли идею президента Франции и успокаивали своих сограждан тем, что никаких немецких, итальянских, чешских, испанских, шведских, общеевропейских и иных войск на Украине не будет. И вот, сегодня к этому заявлению присоединился МИД Пятой Республики.

Согласно комментарию главы французского внешнеполитического ведомства Стефана Сежурне, «французы не будут умирать за Украину». По словам Сежурне, Западом были установлены определённые «рамки», а именно: не дать России одержать на Украине победу, не вступая при этом в прямой конфликт с Россией. Дескать, именно в этих жёстких рамках «нельзя ничего исключать».

На самом деле, чем раньше коллективный Запад откажется от заведомо бредовой идеи «не дать России одержать победу», тем лучше будет для Запада. Выход из сложившейся ситуации — только переговоры с Москвой, причём переговоры сразу о создании общеевропейской новой архитектуры безопасности с ключевой ролью России в ней. Для чего-то меньшего время давно уже упущено, и упущено самим Западом.

#россия #украина #политика #боевые действия #франция
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В Кремле заявили, что стамбульский проект договора с Украиной уже давно утратил актуальность
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