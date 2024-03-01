И чем дальше — тем хуже будут условия для Киева.

Сегодня издание The Wall Street Journal (WSJ), делая это явно неспроста (просто так материалы подобного рода в изданиях такого калибра не появляются), опубликовало известную ему часть содержания того самого стамбульского проекта договора с Украиной, который мог бы завершить специальную военную операцию, но который был сорван тогдашним премьер-министром Британии Борисом Джонсоном по указке Вашингтона (Лондон давно в политическом смысле не обладает никакой самостоятельностью).

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Из документа, по крайней мере, той его части, что известна изданию WSJ, следует, что Россия была готова на беспрецедентные уступки: очень частичную демилитаризацию Украины, с которой та и вовсе не была согласна, признание Крыма частью России, «вопросительный» статус республик Донбасса, и даже была якобы согласна на вступление Киева в Евросоюз — в обмен на то, что Украина обязуется поддерживать нейтралитет, то есть, исключить присоединение к любым военным альянсам.

Вывод, который можно сделать, если прочесть материал WSJ, сводится к тому, что Джонсон своим экстренным прискакиванием в Киев с требованием отказа от мирных соглашений, по сути, сохранил России лицо, ведь, учитывая упорство киевского руководства, подобный договор не является решением ни одной из задач специальной военной операции.

Естественно, вскоре после публикации материала WSJ российские журналисты задали вопросы в пресс-службу Кремля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, проект мирного договора, который обсуждался в Стамбуле в 2022 году, на сегодняшний день давно и полностью утратил актуальность. И в самом деле: во-первых, с весны 2022 года ВСУ были в колоссальном масштабе демилитаризованы силовым способом, а вместе с ними в техническом плане были существенно демилитаризованы и европейские «союзники» США по НАТО, во-вторых, под контроль России перешли ещё четыре региона. Ну и в-третьих, обстановка в мире за два года сильно изменилась, а положение дел на линии боевого соприкосновения сейчас вызывает панику в европейских столицах и в Вашингтоне.

Как уже отмечалось неоднократно, если начинать переговоры сейчас, то Западу придётся пойти на очень большие уступки, в том числе вспомнить про предложенный Россией в декабре 2021 года договор о формировании новой европейской архитектуры безопасности.