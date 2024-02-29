Потому что они дальнобойные. А Киев недальновидный.

Несмотря на то, что Германия является второй после США страной по объёму переданной Украине военной «помощи», а в условиях отстранения Вашингтона от этого бремени и вовсе стала первой, но определённые «тормоза» у Берлина всё же имеются. Так, Бундестаг и канцлер Олаф Шольц категорически против передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, способных бить на расстояние до 500 километров.

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Поскольку часть немецкого общества сильно взвинчена своей же собственной пропагандой относительно украинского кризиса, то правительство Шольца получило неожиданную претензию, дескать, почему Германия не идёт дальше и не передаёт вооружение, которое может дать Украине, как это воспринимают в прессе и публике, хоть какой-то шанс.

На этот счёт Шольц ответил, что Taurus не будут передаваться Украине, поскольку их дальность позволит в случае «неверного применения» добивать аж до Москвы и поражать цели в российской столице. Таким образом, Шольц недвусмысленно намекнул на то, что Украине доверять такие вооружения попросту нельзя, поскольку мало того что армия некомпетентна, так ещё и политические результаты у киевских властей главенствуют над военными и стратегическими. Нет, ну серьёзно: по-другому этот комментарий Шольца интерпретировать просто невозможно.

От себя добавим, что юридический подтекст данного конфликта запрещает Киеву наносить удары по объектам на территории России, поскольку формально между странами нет состояния войны. Поэтому, собственно, любые удары ВСУ по территории России и расцениваются как террористические. Запад запретил Украине объявлять войну, потому что в противном случае они не могли бы поставлять Киеву вооружения, автоматически становясь участниками конфликта — со всеми вытекающими последствиями.