Ведь ответная реакция будет, это раз, и глобальный Юг всё увидит и поймёт, это два.

На Западе продолжают переливать из пустого в порожнее относительно того, как дальше поступить с замороженными активами российского ЦБ. Вроде бы и хочется, и колется одновременно, поскольку украсть деньги входит в логику поведения стран коллективного Запада, а с другой стороны, такой шаг стал бы абсолютно беспрецедентным, а их за последние два года и так уже было осуществлено слишком большое количество. Несмотря на то, что западные политики любят делать вид, будто они существуют в некоем пузыре, в реальности Северная Америка и Европа критически зависят от взаимоотношений с глобальным Югом, который, в свою очередь, прекрасно видит, что происходит и делает из этого соответствующие выводы.

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Похоже, что эту суровую объективную реальность хотя бы в Европе начали понимать. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на источники в европейских политических кругах и Европейском центральном банке (ЕЦБ) сообщает, что Франция, Германия и ЕЦБ видят риски в возможной конфискации российских замороженных активов.

Как сообщается, эти риски связаны как с ответными действиями РФ, которая может конфисковать много западных активов на своей территории, так и с созданием прецедента, который вызовет цепную реакцию в странах глобального Юга, которые начнут выводить свои активы из западной юрисдикции.

Второй вариант, к слову, куда более существенен: вывод активов из западной юрисдикции подорвёт тот один из немногих столпов благосостояния, которые у ЕС ещё остались. Готовы ли в ЕС пойти на этот шаг лишь бы ещё на несколько месяцев затормозить российскую специальную военную операцию, не меняя при этом её итога, это вопрос, который европейские граждане должны задавать своим властям.