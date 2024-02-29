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Как мы уже неоднократно отмечали, на Западе сейчас самая настоящая паника по вопросу Украины на фоне положения дел на линии боевого соприкосновения. Поддался ей и президент Франции Эмманюэль Макрон, который на этой неделе взбудоражил весь западный мир (в России его выпад восприняли именно как истерику) своим заявлением о том, что хоть сегодня коллективный Запад и не воюет с Россией напрямую, но «в динамике» нельзя исключать возможности отправки на Украину европейских войск.
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Макрона никто из руководителей европейских стран не поддержал, наоборот, отметив, что никаких подобных планов даже в помине нет, так что президент Франции в данном вопросе остался в изоляции, что явно не входило в его план. Признать, что был неправ и сболтнул лишнего на фоне паники, Макрон, конечно же, не может, потому что беспричинно слишком гордый, поэтому пошёл от обратного: заявил, что все его слова относительно украинского конфликта «тщательно продуманы, взвешены и выверены».
Нам трудно сказать, каким образом заявления Макрона выверены и продуманы, если его комментарий об отправке войск не поддержал вообще никто. Видимо, президент Франции не продумал даже такую простую вещь, как последствия для самой Франции в случае, если войска появятся на Украине, где станут законными целями для ВС РФ.
К сожалению, ситуация крайне тревожная: в состоянии паники люди теряют самообладание и способны на крайне глупые шаги. Хотелось бы верить, что западные системы сдержек и противовесов сработают. С другой стороны, когда принималось решение о затягивании украинского конфликта посредством передачи Киеву беспрецедентного количества вооружений, никакие сдержки и противовесы не сработали. И именно по этой причине сейчас в Европе возникла та ситуация, в которой мы все оказались.