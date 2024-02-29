Стало быть, последствия для Франции тоже продумал и выверил? Не похоже, потому что если бы продумал, то держал бы язык за зубами.

Как мы уже неоднократно отмечали, на Западе сейчас самая настоящая паника по вопросу Украины на фоне положения дел на линии боевого соприкосновения. Поддался ей и президент Франции Эмманюэль Макрон, который на этой неделе взбудоражил весь западный мир (в России его выпад восприняли именно как истерику) своим заявлением о том, что хоть сегодня коллективный Запад и не воюет с Россией напрямую, но «в динамике» нельзя исключать возможности отправки на Украину европейских войск.

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Макрона никто из руководителей европейских стран не поддержал, наоборот, отметив, что никаких подобных планов даже в помине нет, так что президент Франции в данном вопросе остался в изоляции, что явно не входило в его план. Признать, что был неправ и сболтнул лишнего на фоне паники, Макрон, конечно же, не может, потому что беспричинно слишком гордый, поэтому пошёл от обратного: заявил, что все его слова относительно украинского конфликта «тщательно продуманы, взвешены и выверены».

Нам трудно сказать, каким образом заявления Макрона выверены и продуманы, если его комментарий об отправке войск не поддержал вообще никто. Видимо, президент Франции не продумал даже такую простую вещь, как последствия для самой Франции в случае, если войска появятся на Украине, где станут законными целями для ВС РФ.

К сожалению, ситуация крайне тревожная: в состоянии паники люди теряют самообладание и способны на крайне глупые шаги. Хотелось бы верить, что западные системы сдержек и противовесов сработают. С другой стороны, когда принималось решение о затягивании украинского конфликта посредством передачи Киеву беспрецедентного количества вооружений, никакие сдержки и противовесы не сработали. И именно по этой причине сейчас в Европе возникла та ситуация, в которой мы все оказались.