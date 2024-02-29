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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В «Ростехе» заявили о плане по восстановлению производства самолётов ДРЛО А-50У
Они требуются не только в ВС РФ, но и «хорошо идут на экспорт».

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Российская специальная военная операция на Украине чётко дала понять, что в рамках современного высокоинтенсивного вооружённого конфликта между примерно технически равными армиями (мы сейчас не будем упоминать, каким образом ВСУ обеспечивается равный с ВС РФ технический уровень, про это уже написаны горы текстов и всем всё понятно) побеждает тот, у кого больше возможностей. У ВС РФ этих возможностей на порядки больше, но, безусловно, и их можно нарастить и разнообразить.

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В частности, посредством возобновления производства самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. О том, что в России намерены восстановить выпуск данной техники, заявил сегодня в комментарии ТАСС глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, данный самолёт нужен в войсках, причём не только в России, но и на экспортных рынках.

Необходимо понимать, что речь идёт о модернизированной версии данного самолёта ДРЛО — А-50У.

Самолёты дальнего радиолокационного обнаружения осуществляют не только, собственно, обнаружение, но и сопровождают воздушные, наземные и морские цели, позволяя вооружённым силам оперативно реагировать на обстановку в зоне боевых действий. По неподтверждённым сведениям, с начала года ВКС России потеряли в зоне СВО два самолёта А-50. Впрочем, ни одного реального доказательства этих заявлений предоставлено не было, да и никаких косвенных признаков тоже нет, поэтому с вероятностью, близкой к абсолютной, мы имеем дело с обыкновенной «дезой». Таких самолётов на вооружении в России мало, поэтому их потери, если они были/будут, крайне болезненны и существенны. В этой связи особенно важно наладить полноценное производство данных бортов с нуля. Благо, все возможности для этого есть.

#россия #авиация #промышленность #а-50 #а-50у
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