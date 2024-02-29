Последнее время в западной прессе на тему Украины что ни статья, то мрак.

В западной прессе стали уже в промышленных масштабах готовить и публиковать статьи, рисующие для Украины крайне мрачные перспективы. Понятно, что основной причиной, по которой уже даже американские и европейские масс-медиа прозревают и начинают всё больше осознавать объективную и, что самое главное, невозможную к изменению реальность, это поражение ВСУ в рамках «контрнаступление», а также переход ВС РФ в настоящее пусть и медленное и аккуратное, но всё же контрнаступление с точки зрения военной науки.

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Перспективы издания рисуют разные, но объединяет их все в основном консенсус того, что они у Киева весьма мрачные. Так, сегодня в Bloomberg появилась статья, которая имеет крайне зловещий заголовок: «Украина видит риск прорыва Россией обороны к лету». Как следует из материала, сейчас у ВСУ наблюдается дефицит военных возможностей, а западные «союзники» Киева не торопятся наращивать объёмы поставок, и даже наоборот — ключевой спонсор Украины в этом конфликте в лице США сейчас активно отстраняется от происходящих процессов, используя для этого разногласия в Конгрессе, от которого зависит одобрение очередного колоссального пакета «помощи» Киеву.

При всём этом возможности ВС РФ постоянно нарастают, и если тенденция не изменится, то к лету российская армия может ускорить темп продвижения, приведя к прорыву украинской обороны.

Понятно, что на сегодняшний день это не более чем страшилки: ВС РФ действуют медленно, методично, и пока ничто не свидетельствует о том, что в Генштабе хотят поиграть во Вторую мировую на минималках, устроив масштабные прорывы со столь же масштабными потерями в личном составе и военной технике. Логика текущего конфликта со второй половины 2022 года строится как максимальное истощение ВСУ при минимальном истощении самих себя. И «наступления больших стрелок» в эту логику не втискиваются.