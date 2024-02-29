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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ростех»: очередная партия БМП-3 отправлена с Курганмашзавода в войска
Это вторая партия данных бронемашин за текущий год.

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Российский оборонно-промышленный комплекс сейчас раскочегарен на полную катушку: необходимо не только восполнять потери техники в ходе специальной военной операции, которые, безусловно, есть, и внушительные, но и снаряжать новые части и соединения, которые будут развёрнуты в рамках планового увеличения численности вооружённых сил России. ОПК сейчас активно поставляет в войска новую авиацию, бронетехнику, артиллерийские системы, беспилотники, и вот, сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила, что Курганмашзавод отправил вторую в этом году партию боевых машин пехоты БМП-3.

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Сколько конкретно единиц данной бронетехники входит в партию, не уточняется, однако заявлено, что предприятие постоянно наращивает объёмы выпуска техники. Так, в обеих партиях, отправленных в войска в этом году, содержится в полтора раза больше БМП-3, чем за тот же период прошлого года.

Все уходящие с завода БМП-3 штатно укомплектованы бронеэкранами и противокумулятивными решётками.

#россия #промышленность #бмп-3
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