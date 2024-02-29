Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Иране опровергли заявление главы Еврокомиссии о поставках беспилотников в Россию
Беспилотники и впрямь, скорее всего, не поставляли. А вот запчасти — вполне могли.

реклама

В западной и украинской прессе на протяжении полутора лет в пропагандистских целях ударные беспилотники «Герань-2» называют иранскими дронами Shahed-136. Эксперты уже давно выяснили, что у данных беспилотников сходство сугубо визуальное, а на практике российские «Герани-2» имеют ряд конструктивных отличий от «шахедов» и включают в себя непосредственно российские средства навигации и целеуказания.

реклама

Но поскольку «нарратив» важнее правды, в том же Евросоюзе продолжают продвигать идею того, что Иран, видите ли, несёт ответственность за то, что происходит на Украине, поскольку поставленные им России вооружения используются для ведения боевых действий. Мы сейчас не будем заострять внимание на этом вопиющем, уже запредельно наглом примере западных двойных стандартов, ведь всем очевидно, что специальная военная операция затянулась не из-за псевдоиранских дронов, а из-за более чем реальной беспрецедентной западной военной и финансовой поддержки Украины. Отметим лишь, что Тегеран в очередной раз отверг поставки своих беспилотников Москве.

Так, сегодня Иран «категорически» отверг «политически мотивированные» обвинения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в поставках беспилотников для их применения в боевых действиях на Украине. Как отметил официальный Тегеран, заявления тех, кто молчат относительно действий Израиля в секторе Газа, не заслуживают никакого доверия.

Что до заявления госпожи фон дер Ляйен, то не имеет никакого значения, кто прав в этом конфликте, кто виноват, кто на стороне «добра», а кто на стороне «зла». Поставки вооружений любой из сторон затягивают конфликт, вектор движения и финал которого всем всегда был очевиден. В результате оказания Западом поддержки Киеву Украина потеряла дополнительно четыре региона, может потерять ещё больше, а её переговорная позиция каждый день слабеет. Тот ли это результат, на который рассчитывали в США и ЕС, принимая решение об оказании беспрецедентной поддержки Украине, вопрос открытый, но такой вариант развития событий явно следовало держать в уме. Чего, судя по всему, сделано не было. Если бы ЕС действительно заботился об Украине, то изо всех сил продавливал бы переговоры и навязывал Киеву исполнение Минских соглашений, а не забрасывал его оружием в расчёте на фантастический исход событий. Получилось же то, что получилось, и текущее положение дел придётся признать.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз #иран
+
Написать комментарий (0)
Если поручат, поедем: Мединский о гипотетических переговорах с Украиной в Турции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
52
Снижаем шум вентиляторов компьютера своими руками - руководство для чайников
16
7 самых продаваемых видеокарт февраля 2024г с лучшим соотношением между ценой и производительностью
15
Появляется все больше новостей о неудачах Sony PlayStation 5
16
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
11
"Остров акул", "Призрачная станция", "Пустоши": краткий обзор трех фильмов
2
Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан
2
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
117
Министр обороны Франции рассказал о том, как ПВО России предупредила французский АВАКС
8
Обозреватель NI де Верну: США не могут ничего сделать с российской программой импортозамещения
8

Сейчас обсуждают

sidreshot
17:40
Уже лучше. Ссылка была на 4GB. Но интел коре на дешман сборке это топ. VEGA 56 гораздо круче было бы.
Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме
Chihonya
17:39
Предлагает на кулаках выскочить, а у самого их нет, он как хэдкраб из халвы с клешнями, какие кулаки, хз.... еще и картинки постит не понятные, клан с нигерами у него, майкопское люто плющит смотрю)
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
Даня
17:38
а высокий уровень жизни когда испытаете?
"Гиперзвуковые цели поразить способен": российское МО рассказало про испытания С-500 «Прометей»
Макс Медведев
17:38
Ты хоть знаешь что такое "синяя дивизия"?
Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме
Даня
17:38
ну теперь то заживем)
Завод «Купол» приступил к масштабной модернизации зенитно-ракетных комплексов «Тор»
ddr22
17:37
я думал об этом. все упирается в материнскую плату) не удается нигде найти розовую материнку)
Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме
ddr22
17:36
вы пишете чушь и ересь. этот ваш ноутбук сгодится только в блокноте работать. и ваша ноутбучная 2050 не сможет даже пасьянс запустить.
Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме
ddr22
17:35
на 8Гб, читайте внимательно
Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме
sidreshot
17:34
Видяха на 4гб. Ну и смысл? Не проще купить комп со встроенной графикой типа Rysen, но с общей памятью? Интел коре на дешман сборке))) автор тебя очень мама перехвалила, ты тупой. Xeonы посмотри по как...
Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме
Chihonya
17:33
Карты уже Шишкин все выкупил, кина не будет(
GeForce RTX 5090 будет на 70% быстрее GeForce RTX 4090, но цена видеокарты может составить $2500
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем