Беспилотники и впрямь, скорее всего, не поставляли. А вот запчасти — вполне могли.

В западной и украинской прессе на протяжении полутора лет в пропагандистских целях ударные беспилотники «Герань-2» называют иранскими дронами Shahed-136. Эксперты уже давно выяснили, что у данных беспилотников сходство сугубо визуальное, а на практике российские «Герани-2» имеют ряд конструктивных отличий от «шахедов» и включают в себя непосредственно российские средства навигации и целеуказания.

реклама

Но поскольку «нарратив» важнее правды, в том же Евросоюзе продолжают продвигать идею того, что Иран, видите ли, несёт ответственность за то, что происходит на Украине, поскольку поставленные им России вооружения используются для ведения боевых действий. Мы сейчас не будем заострять внимание на этом вопиющем, уже запредельно наглом примере западных двойных стандартов, ведь всем очевидно, что специальная военная операция затянулась не из-за псевдоиранских дронов, а из-за более чем реальной беспрецедентной западной военной и финансовой поддержки Украины. Отметим лишь, что Тегеран в очередной раз отверг поставки своих беспилотников Москве.

Так, сегодня Иран «категорически» отверг «политически мотивированные» обвинения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в поставках беспилотников для их применения в боевых действиях на Украине. Как отметил официальный Тегеран, заявления тех, кто молчат относительно действий Израиля в секторе Газа, не заслуживают никакого доверия.

Что до заявления госпожи фон дер Ляйен, то не имеет никакого значения, кто прав в этом конфликте, кто виноват, кто на стороне «добра», а кто на стороне «зла». Поставки вооружений любой из сторон затягивают конфликт, вектор движения и финал которого всем всегда был очевиден. В результате оказания Западом поддержки Киеву Украина потеряла дополнительно четыре региона, может потерять ещё больше, а её переговорная позиция каждый день слабеет. Тот ли это результат, на который рассчитывали в США и ЕС, принимая решение об оказании беспрецедентной поддержки Украине, вопрос открытый, но такой вариант развития событий явно следовало держать в уме. Чего, судя по всему, сделано не было. Если бы ЕС действительно заботился об Украине, то изо всех сил продавливал бы переговоры и навязывал Киеву исполнение Минских соглашений, а не забрасывал его оружием в расчёте на фантастический исход событий. Получилось же то, что получилось, и текущее положение дел придётся признать.