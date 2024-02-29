Похоже, в Киеве таки не соврали.

В начале февраля на Украине заявили о том, что Россия для удара по одному из объектов впервые применила гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» морского базирования. На тот момент кроме заявлений, снабжённых фрагментом ракеты с серийным номером, который очень удачно свидетельствовал о применении данного средства поражения, никаких доказательств предоставлено не было. И вот, похоже, перед нами был тот нечастый в рамках данного конфликта случай, когда Киев всё-таки выдал соответствующую действительности информацию. Потому что её сегодня подтвердил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию.

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По словам Путина, гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркон» действительно была впервые применена в боевых условиях, и нетрудно догадаться, о каких именно боевых условиях сказал глава государства. В подробности Путин вдаваться не стал, отметив лишь, что на сегодняшний день Россия на острие прогресса в деле разработки и производства гиперзвуковых вооружений, против которых (опять же, на сегодняшний день) нет средств защиты.

Напомним, что гиперзвуковая ракета воздушного базирования «Кинжал» время от времени применяется для нанесения ударов по критически важным объектам ВСУ. В частности, с помощью этих систем «выносятся» крупные подземные склады боеприпасов и западные батареи систем противовоздушной обороны, такие, как ЗРК Patriot.

Следует понимать, что гиперзвуковые ракеты могут оснащаться специальной боевой частью. За этим эвфемизмом скрывается обозначение ядерной боеголовки, и нетрудно догадаться, что означает ядерная боеголовка на оружии, которое невозможно перехватить сегодняшними средствами.