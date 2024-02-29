Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Гипервуковая ракета «Циркон» применялась в боевых условиях — Путин
Похоже, в Киеве таки не соврали.

реклама

В начале февраля на Украине заявили о том, что Россия для удара по одному из объектов впервые применила гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» морского базирования. На тот момент кроме заявлений, снабжённых фрагментом ракеты с серийным номером, который очень удачно свидетельствовал о применении данного средства поражения, никаких доказательств предоставлено не было. И вот, похоже, перед нами был тот нечастый в рамках данного конфликта случай, когда Киев всё-таки выдал соответствующую действительности информацию. Потому что её сегодня подтвердил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию.

реклама

По словам Путина, гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркон» действительно была впервые применена в боевых условиях, и нетрудно догадаться, о каких именно боевых условиях сказал глава государства. В подробности Путин вдаваться не стал, отметив лишь, что на сегодняшний день Россия на острие прогресса в деле разработки и производства гиперзвуковых вооружений, против которых (опять же, на сегодняшний день) нет средств защиты.

Напомним, что гиперзвуковая ракета воздушного базирования «Кинжал» время от времени применяется для нанесения ударов по критически важным объектам ВСУ. В частности, с помощью этих систем «выносятся» крупные подземные склады боеприпасов и западные батареи систем противовоздушной обороны, такие, как ЗРК Patriot.

Следует понимать, что гиперзвуковые ракеты могут оснащаться специальной боевой частью. За этим эвфемизмом скрывается обозначение ядерной боеголовки, и нетрудно догадаться, что означает ядерная боеголовка на оружии, которое невозможно перехватить сегодняшними средствами.

#россия #промышленность #гиперзвуковое оружие #«циркон»
+
Написать комментарий (0)
Сальдо: оценить ущерб от разрушения Каховской ГЭС пока не представляется возможным
«Росатом»: Турция приняла политическое решение о строительстве второй АЭС по российскому проекту
Шольц заявил, что вступление НАТО в конфликт на Украине исключено
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
52
Снижаем шум вентиляторов компьютера своими руками - руководство для чайников
16
Assetto Corsa Competizione: краткий обзор настоящего игрового автосимулятора
12
7 самых продаваемых видеокарт февраля 2024г с лучшим соотношением между ценой и производительностью
15
Появляется все больше новостей о неудачах Sony PlayStation 5
16
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
11
"Остров акул", "Призрачная станция", "Пустоши": краткий обзор трех фильмов
2
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
115
Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан
1
Министр обороны Франции рассказал о том, как ПВО России предупредила французский АВАКС
8

Сейчас обсуждают

REY_B_
16:17
Вопрос применения БПМ, вообще вопрос... Тут с одной стороны хочется бросить их в бой, чтобы прикрыть пехоту. А с другой стороны, надо и пехоту массово возить с места на место, чтобы не в грузовиках, п...
NI: В боях на переднем крае с РФ Украина потеряла не менее 68 БМП Bradley
Вадим Кудрявцев
16:11
я как бы в курсе.ток вы видите 54 -это память ,через hwinfo другой посмотрите
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
REY_B_
16:03
Без радиатора бумажка приклеена. И тогда вопрос с гарантией.
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
BlackPahan
16:02
Автор писал по синей дыне, видимо.
Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме
REY_B_
15:58
54 это контроллер. Память ещё меньше. - У меня в корпусе 6 120-ок на вдув. Под нагрузкой они добавляют, и SSD этого для обдува хватает. Тем более, по 100 гигов фильмы я на него кидал лишь для теста. ...
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
Артём Николаев
15:55
Можно в следующий раз полностью розовую?
Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме
REY_B_
15:55
Так демократы уже заявили... И даже проводят программу по его уничтожению. Эка новость...
Глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил о ненадобности программистов в будущем
Блейд
15:55
Админы банят, тут запрещена жесть
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
REY_B_
15:54
Пустая байка. - До сего времени компьютеризация лишь повышала зарплаты. Да, кто-то терял работу. Но при этом он уходил в сферу обслуживания компьютерщиков. Всё равно получая больше! Пруф этому... Ну в...
Глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил о ненадобности программистов в будущем
corsi
15:54
Беда... для Некроины, больше им танчиков не дадут, анти-реклама.
Появилось полное видео поражения украинского танка Abrams под Авдеевкой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем