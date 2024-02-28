Зависит от того, что подразумевается под переговорами. Условия России всем известны. Принимайте.

Несмотря на то, что Украина по велению Запада весной 2022 года сорвала переговорный процесс с Россией и на новые переговоры идти намерена, тем самым обрекая себя на неизбежную потерю всё большего и большего количества территорий, а следом за ними и государственности в целом, ряд стран, не ассоциирующих себя с коллективным Западом, всячески пытаются эту катастрофу остановить. Свои посреднические услуги регулярно предлагают, и не просто предлагают, а выполняют, Саудовская Аравия и ОАЭ, и вот, Турция устами своего президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявила о готовности вновь стать переговорной площадкой для России и Украины.

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По словам Эрдогана, для достижения реального прогресса в деле установления мира на Украине необходимо участие России в этом процессе. Без РФ, понятное дело, никакого мира достигнуто быть не может в принципе.

На сегодняшний день Россия и Запад с Украиной находятся на противоположных концах переговорной «палки». Россия настаивает на безусловном выполнении всех её законных требований, означающих полное разоружение ВСУ и оставление на Украине, по сути, полицейских сил с полным запретом на тяжёлое вооружение, признание отхода к России пяти (пока что пяти) регионов Украины, а также безоговорочный и неотчуждаемый нейтралитет Украины. Украина же продавливает так называемую формулу Зеленского, подразумевающую вывод российских войск со всей территории Украины в том виде, в котором её воспринимает Украина, выплату репараций и выдачу «военных преступников».

Можно сказать, что обе стороны, по сути, выдвигают заведомо невыполнимые требования, но суровая реальность заключается в том, что Россия свои требования подкрепляет положением на линии боевого соприкосновения. Украина же занимается популизмом, за спиной которого нет ничего. Как мы уже отмечали неоднократно, время, когда этот конфликт мог закончиться хоть как-то позитивно для Украины, давно и безнадёжно упущено. Киев просили выполнять взятые им на себя по своей же инициативе обязательства по Минским соглашениям, но там эти соглашения, видите ли, «не нравились» и «не работали». Теперь разговор будет совсем на других условиях, и винить в этом, кроме самих себя, киевским властям некого.