Пока плохо понятно, как Россия может помочь.

Обстановка в мире продолжает накаляться, и крайне наивен тот, кто думает, что ещё чуть-чуть подождать, и всё вернётся «как было». Не вернётся, и как было уже не будет. Мир находится в начальной стадии тотальной трансформации, и безболезненно подобные перемены никогда не проходят. Так, одна из главных новостей сегодняшнего дня — это официальное обращение съезда депутатов Приднестровья к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.

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Под экономической блокадой в Тирасполе подразумевают введение Молдавией дополнительных пошлин на приднестровские товары, из-за чего те резко выросли в цене и стали неконкурентоспособными на основном для Приднестровья молдавском рынке. В непризнанном государстве рассчитывают, что Совет Федерации РФ и Госдума РФ примут меры по его защите. В качестве причины, по которой Россия должна это сделать, приднестровские депутаты указывают тот факт, что в ПМР проживают свыше 220 тысяч граждан России. Сама же Россия, отметили депутаты, является гарантом и посредником при переговорах.

Вместе с тем руководство Приднестровья обратилось в международные организации — ООН, ОБСЕ, МККК, ЕС, а также к Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ.

На данном этапе не вполне понятно, каким образом Россия на сегодняшний день может помочь Приднестровью. Границы между государствами нет, выхода к морю у ПМР нет, да и даже если бы был, то Чёрное море по причине беспилотной активности ВСУ небезопасно. Всё это вызывает тревожные вопросы, особенно, учитывая тот факт, что завтра послание президента России Федеральному Собранию, в рамках которого может прозвучать что-нибудь крайне важное по вопросу Приднестровья.