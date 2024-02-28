Кто-то признал реальность. Разве что статистика занижена.

То, что на Украине присутствует огромное количество наёмников из самых разных государств, ни для кого на данном этапе уже не является секретом. Едут отовсюду, но в основном, понятное дело, из Европы, Северной и Латинской Америки. И вот, сегодня в издании The Washington Post (WP) появилась статья, в которой указывается статистика в 20 000 иностранных наёмников из 50 стран.

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Конкретно в данном материале речь идёт о так называемом украинском иностранном легионе, и со ссылкой на официальные заявления украинских политических деятелей. Понятно, что в реальности эта статистика гораздо выше, потому что, во-первых, не все наёмники состоят именно в соответствующем легионе, а во-вторых, украинские политики, как бы это помягче выразиться, отличаются постоянным искажением реальности.

С иностранными наёмниками на Украине ВС РФ имеют дело с первых дней специальной военной операции: ещё во время штурма Мариуполя военнослужащие сообщали о радиоперехватах, на которых были зафиксированы обмены информацией на порядка десяти европейских языках.

Ничего удивительного во всём этом, к сожалению, нет. Во-первых, собственные силы у ВСУ отнюдь не безграничны, а во-вторых, кто-то же должен управлять сложной западной военной техникой. Весьма наивно полагать, что это делают «специально обученные» бойцы ВСУ, а не кадровые военные стран НАТО под видом наёмников, приехавших на Украину по доброй воле.