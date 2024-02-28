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Редакция
События в мире Михаил Андреев
WP: На Украине присутствуют порядка 20 тысяч наёмников из 50 стран
Кто-то признал реальность. Разве что статистика занижена.

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То, что на Украине присутствует огромное количество наёмников из самых разных государств, ни для кого на данном этапе уже не является секретом. Едут отовсюду, но в основном, понятное дело, из Европы, Северной и Латинской Америки. И вот, сегодня в издании The Washington Post (WP) появилась статья, в которой указывается статистика в 20 000 иностранных наёмников из 50 стран.

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Конкретно в данном материале речь идёт о так называемом украинском иностранном легионе, и со ссылкой на официальные заявления украинских политических деятелей. Понятно, что в реальности эта статистика гораздо выше, потому что, во-первых, не все наёмники состоят именно в соответствующем легионе, а во-вторых, украинские политики, как бы это помягче выразиться, отличаются постоянным искажением реальности.

С иностранными наёмниками на Украине ВС РФ имеют дело с первых дней специальной военной операции: ещё во время штурма Мариуполя военнослужащие сообщали о радиоперехватах, на которых были зафиксированы обмены информацией на порядка десяти европейских языках.

Ничего удивительного во всём этом, к сожалению, нет. Во-первых, собственные силы у ВСУ отнюдь не безграничны, а во-вторых, кто-то же должен управлять сложной западной военной техникой. Весьма наивно полагать, что это делают «специально обученные» бойцы ВСУ, а не кадровые военные стран НАТО под видом наёмников, приехавших на Украину по доброй воле.

#россия #украина #политика #боевые действия
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