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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пентагоне признали, что Россия способна наращивать военное производство в условиях западных рестрикций
Почему они вообще должны как-то влиять?

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Основной задачей западных незаконных рестрикций (санкций), по крайней мере, как это себе представляли те, кто их вводили, было нарушение работы российской экономики, и в особенности — оборонно-промышленного комплекса. На Западе свято верили, что без американских/европейских компонентов исторически самая импортозамещённая отрасль российской промышленности должна схлопнуться. Реальность же оказалась диаметрально противоположной: российский ОПК не просто без проблем выстоял, но и многократно нарастил масштабы производства вооружений как для компенсирования потерь в ходе СВО, так и для наращивания запасов для формирования новых подразделений в рамках увеличения численности российских вооружённых сил.

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И вот, сегодня тот факт, что Россия, несмотря на западные рестрикции, оказалась способна наращивать военное производство и увеличивать численность вооружённых сил, признала министр армии США Кристин Уормут.

Без толики пропаганды со стороны Уормут, конечно же, не обошлось. В представлении главы Министерства Армии США, несмотря на то, что промышленные возможности России в деле оснащения войск различными вооружениями колоссальные, в отношении «проворности, инициативности и предприимчивости» ВС РФ уступают американским сухопутным силам.

Кому-то придётся объяснить госпоже Уормут, что российская армия на сегодняшний день единственная армия первого класса, имеющая реальный опыт ведения современных боевых действий высокой интенсивности. У США, которые примерно с 1960-х ведут только экспедиционные войны против армий даже не второго, а третьего класса, и то, с крайне сомнительным успехом, такого опыта нет в помине. А боевой опыт — это такая вещь, которая ни за какие деньги не покупается. Поэтому про «инициативность, проворность и предприимчивость» можно и нужно спорить.

#россия #сша #политика #промышленность
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