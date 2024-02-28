Слово «суверенитет» за последние 33 года сильно обесценилось.

Вчерашний день прошёл в США и Европе в состоянии повышенного внимания к политическим новостям, поскольку президент Франции Эмманюэль Макрон сболтнул лишнего, позволив себе заявить, что в «динамической» ситуации нельзя исключать возможности отправки европейских войск на Украину целью недопущения достижения победы Россией.

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Каким образом Макрон вознамерился это делать, учитывая, что европейские вооружённые силы находятся в столь неприглядном состоянии, что даже если собрать их все вместе, мало что смогут изменить в текущем конфликте, мы сейчас обсуждать не будем. Главное в том, что многие журналисты по привычке предположили, что инициатива на самом-то деле исходила не от президента Франции, а из Вашингтона. Вот журналисты и спросили сегодня у координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, что это всё значит и как это понимать.

Ответ господина Кирби был максимально шаблонным. По словам представителя администрации Байдена, отправка войск на Украину является «суверенным решением», которое «союзники» США по НАТО принимают самостоятельно.

Учитывая, что ранее Белый дом в очередной раз опроверг планы по отправке американских войск на Украину, комментарий Кирби можно расценивать как то, что влезать в этот процесс Вашингтон не станет, оставив всё европейцам.

Как мы уже отмечали, даже то, что Макрон позволил себе высказываться об отправке войск на Украину в каком угодно контексте, кроме «это невозможно, потому что тогда нам конец», само по себе является плохим звоночком. Это означает, что в Европе нескрываемая паника на фоне того, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения на Украине. А когда политиков одолевает паника, они, особенно, такие инфантильные, как на Западе, могут принять массу глупых решений. Чем быстрее хотя бы Европа поймёт, что нужно экстренно завершать этот кризис, принимая все до последнего условия Москвы, тем лучше для Европы. Мы уж не говорим о том, насколько это лучше для Украины.

Что до России, то президент Владимир Путин ещё 24 февраля 2022 года предупредил всех, у кого могут зачесаться руки вмешаться в конфликт на Украине, о том, что в случае реализации этих планов их будут ожидать последствия, с которыми они никогда в своей истории не сталкивались. Последует ли действительно применение Россией последних аргументов по целям в странах НАТО в случае вторжения европейских армий на Украину, проверять на практике, честно говоря, не хотелось бы.