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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Арестович* назвал единственный вариант, при котором ВСУ смогут пойти в новый «контрнаступ»
Именно пойти, а не вляпаться в него, как в прошлые разы.

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С самого начала российской специальной военной операции киевское руководство живёт в фантазиях. Так приятнее, удобнее, да и за власть держаться проще, когда широкие массы населения пребывают в иллюзиях, не зная реального положения дел. В частности, сегодня украинское руководство, уж не знаем, насколько оно само в это верит, но рассуждает о проведении нового «контрнаступления» уже в этом году.

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Понятно, что данный сценарий абсолютно нереалистичен: после прошлогоднего «контрнаступа» у ВСУ уже нет столько подготовленного человеческого ресурса, а в условиях отстранения США от оказания Киеву беспрецедентной военной поддержки нет и военной техники. Понимает это, в частности, мастер фигурного переобувания в воздухе и бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*.

По словам Арестовича, единственный вариант, при котором ВСУ смогут пойти в новое «контрнаступление», это если США отдадут Украине половину всех своих находящихся у сухопутных войск вооружений.

Как отметил ныне беглый экс-советник офиса Зеленского, а сейчас блогер на политическую тему, киевская власть намеренно держит общество в иллюзиях того, что всё хорошо, и что вот-вот, и победим. Как справедливо полагает Арестович, если оставить украинцев без пропаганды, то они начнут задаваться очень неудобными для киевской власти вопросами. Например, таким: почему вы отказались от переговоров в 2022 году, когда можно было отделаться малой кровью и малыми потерями.

* — Алексей Арестович внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#россия #украина #политика #боевые действия
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