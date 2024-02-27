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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Макрон признал, что у ЕС не было миллиона артиллерийских снарядов для передачи Украине
А разговоры о возможности передать миллион снарядов президент Франции назвал опрометчивыми.

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Если специальная военная операция на Украине что-то и показала, то это колоссальное несоответствие представления в России и мире о военно-промышленных возможностях европейских стран их реальному потенциалу. Передав Украине практически всё, что у них было, пропылесосив все склады с артиллерийскими снарядами и не имея возможности по целому ряду причин раскочегарить военную промышленность, в Евросоюзе «внезапно» поняли, что выполнить перед Киевом обязательства по поставке миллиона артиллерийских снарядов не в состоянии.

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Подтвердил сегодня это даже такой «ястреб» на минималках, как президент Франции Эмманюэль Макрон, по словам которого, у Европы не было обещанного Украине миллиона боеприпасов, поэтому обязательство их передачи Киеву было «опрометчивым».

Согласно открытой статистике, весь Евросоюз суммарно производит в месяц столько артиллерийских снарядов, сколько Украине необходимо для одного дня боевых действий. В совокупности с Соединёнными Штатами, которые, по всей видимости, оказались гораздо умнее Европы и сейчас устраивают в Конгрессе натуральный политический цирк с целью создания повода для эвакуации с тонущего украинского корабля, количество производимых в месяц снарядов ходит до недельных потребностей ВСУ.

В связи с этим становится очень любопытно, как Макрон собрался отправлять на Украину европейские войска, не имея для этого ключевых для сухопутного конфликта средств и ресурсов. Впрочем, как мы уже неоднократно отмечали, беда западного политического класса — это повальный инфантилизм, клиповое мышление, а также тотальное непонимание процессов.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #евросоюз #франция
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Западные политики массово отвергли идею Макрона об отправке европейских войск на Украину
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