Бытует мнение, что его нужно запрещать навсегда.

Подорожание топлива — это автоматическое подорожание практически всего, что нас окружает: товары развозятся по магазинам отнюдь не на телегах с лошадьми, а на пожирающих огромное количество нефтепродуктов грузовиках разной грузоподъёмности. Поэтому весьма странными выглядят решения правительства вводить временные ограничения на экспорт топлива за рубеж, принимая во внимание тот факт, что как только этот запрет истекает, экспортные поставки начинают бить все рекорды от страха дальнейшего ограничения.

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Пока что на радикальный шаг правительство не идёт, продолжая ограничиваться запретом временным. Так, согласно полученной РБК информации, правительство России с 1 марта введёт на полгода запрет на вывоз из страны бензина, а также увеличит норматив продаж дизельного топлива на бирже. Исключение составят только уже ранее согласованные поставки топлива в государства-члены Евразийского экономического союза, в Монголию, а также в Абхазию и Южную Осетию.

Данное решение, как уточняется, принимается в соответствии с запросом вице-премьера Александра Новака, напомнившего о том, что впереди весенние сельскохозяйственные работы, начало плановых работ на нефтеперерабатывающих заводах, а также период летних отпусков.

В противном случае, отметил Новак, в стране может быть нарушена стабильность на внутреннем топливном рынке.