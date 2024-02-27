Логика ясна: чтобы Россия не накрыла западные заводы.

Ловушка нарратива — это страшная ситуация, которая вынуждает руководства стран продолжать давить на педаль эскалации, не понимая ни последствий, ни реальности на поле боя. Именно в такой ситуации сегодня находятся страны Запада и спонсируемая ими Украина. Выход из неё есть — переговоры на условиях России — но к такому развитию событий, по той же самой причине, никто из оппонентов Москвы на данном этапе не готов.

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Более того, чем хуже для Киева ситуация на линии боевого соприкосновения, тем громче начинают звучать заявления о необходимости «усиления» поддержки Украины, что бы это ни значило. В частности, по словам президента Польши Анджея Дуды, страны-члены НАТО сейчас активно обсуждают возможность передачи Украине современных западных ракетных технологий, которые станут дополнением якобы имеющемуся украинскому ракетному производству.

Откуда Дуда взял информацию про «имеющееся» на Украине ракетное производство в условиях, когда объекты военно-промышленного комплекса Украины постоянно находятся под ударами ВС РФ, непонятно. Кроме того, ключевая загвоздка в том, зачем передавать Киеву именно технологии, то есть, возможность воспроизводства вооружений, а не сами вооружения, учитывая то, что мы уже отметили предложением ранее.

Возможно, НАТО всё-таки понимает, что в этом конфликте есть черта, за которую переходить всё-таки не стоит, потому что можно ненароком получить российскими ракетами по своим собственным заводам — тому же Rheinmetall — и тогда спираль эскалации может принять непредсказуемый характер.