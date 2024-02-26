Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-премьер Британии Борис Джонсон снова фантазирует на тему возможности «возвращения» Крыма Киевом
Может, хватит уже сказок на ночь?

реклама

Излагая различные тезисы, главное, делать это с серьёзным выражением лица, тогда, глядишь, многие и поведутся. В случае с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном данное правило в принципе быть выполнено не может, поэтому не вполне понятно, зачем в очередном интервью он заявил, что сейчас сложилась «интересная перспектива» относительно Крыма.

реклама

В представлении Джонсона, сейчас «люди» говорят о том, что «возвращение» Крыма Украиной возможно, поскольку Россия якобы «очень уязвима» на данном направлении. Раньше, заявляет британский политик, о подобном развитии событий даже говорить не приходилось, а сейчас, по его мнению, отношение «людей» к полуострову изменилось.

О каких-таких «людях» говорит Джонсон, совершенно непонятно. В реальности отношение настоящих людей на Западе к конфликту на Украине действительно изменилось: согласно опросам, лишь статистическая погрешность верит в то, что у Киева есть хоть какие-то шансы в текущем противостоянии. Надо, в конце концов, понимать, что для «возвращения» Крыма надо для начала прорвать эшелонированную оборону ВС РФ в Херсонской и Запорожской областях, а этого ВСУ сделать, как мы помним по прошлому году, как бы это помягче выразиться, не сумели.

Мы неоднократно говорили, что западные элиты бесконечно далеки от западного общества и живут в своём вымышленном мире. В мире Бориса Джонсона, по всей видимости, Британия до сих пор является империей, над которой не заходит Солнце. В суровой действительности же Британия ещё в 1997 году окончательно и бесповоротно утратила свой статус великой державы.

Напомним также, что именно Борис Джонсон стал тем передаточным звеном, которое потребовало от Киева весной 2022 года отказаться от переговоров и продолжать оказывать сопротивление ВС РФ. С какой целью он сейчас провоцирует Украину на продолжение боевых действий, догадаться нетрудно.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #великобритания #британия #англия
+
Написать комментарий (0)
Шольц категорически отверг идею отправки дальнобойных ракет Taurus на Украину
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
13
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
145
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
7
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
7
Самый концептуальный истребитель: Су-47 "Беркут" - неудача, которая привела к созданию Су-57
7
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
29
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
29

Сейчас обсуждают

Bearcub
23:27
Новый анекдот - трусекель придиванный рассказывает про культурное общение)))
Госдеп США: Россия не соответствует образу, который хотели бы видеть США
Bearcub
23:27
Чуть выше ты написал про 20-летнюю феминистку которой можно дать 50 - такое можно писать))) А вот про твою хозяйку писать что она неприятная - нельзя)))
Госдеп США: Россия не соответствует образу, который хотели бы видеть США
artemiyvelichkin
23:25
Заманчивая история, ждём-с!
Создатели Nier: Automata намекают на третью игру серии
Арбуз
23:22
Шеша лучше делает, может голливуд его работами воодушевился?
Лунный модуль "Одиссей" делится новыми фотографиями со своего мучительного спуска
Александр Жеуров
23:19
https://t.me/notcoin_bot?start=r_594727_6062144
Электронные письма Сатоши Накамото поясняют, почему биткоин ограничен 21 миллионом
Terex VS
23:16
мдаа. оптимист автор, на дереве в Монголии живёт чтоль. про 27 год вангует. одни ляпы. а по теме: с материнкой автора уже обматерили, того же достойны слова про БП, уж на нём экономить никак нельзя. ...
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
Cyborg39rus
22:49
Ух ты, светлая новость
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
Terex VS
22:44
патамушта проблема импортозамещения Винды Астрой тока у нас, и у кого дроваписьцы деревянее я бы поостерёгся утверждать
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
Johnny Milliard
22:43
Это ты дрессировку бичей включать будешь на 4060?
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)
AperDanCup
22:37
Скрипя зубами читал статью, но когда увидел, что якобы battle net самый популярный цифровой магазин, все стало понятно
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем