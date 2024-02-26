Может, хватит уже сказок на ночь?

Излагая различные тезисы, главное, делать это с серьёзным выражением лица, тогда, глядишь, многие и поведутся. В случае с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном данное правило в принципе быть выполнено не может, поэтому не вполне понятно, зачем в очередном интервью он заявил, что сейчас сложилась «интересная перспектива» относительно Крыма.

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В представлении Джонсона, сейчас «люди» говорят о том, что «возвращение» Крыма Украиной возможно, поскольку Россия якобы «очень уязвима» на данном направлении. Раньше, заявляет британский политик, о подобном развитии событий даже говорить не приходилось, а сейчас, по его мнению, отношение «людей» к полуострову изменилось.

О каких-таких «людях» говорит Джонсон, совершенно непонятно. В реальности отношение настоящих людей на Западе к конфликту на Украине действительно изменилось: согласно опросам, лишь статистическая погрешность верит в то, что у Киева есть хоть какие-то шансы в текущем противостоянии. Надо, в конце концов, понимать, что для «возвращения» Крыма надо для начала прорвать эшелонированную оборону ВС РФ в Херсонской и Запорожской областях, а этого ВСУ сделать, как мы помним по прошлому году, как бы это помягче выразиться, не сумели.

Мы неоднократно говорили, что западные элиты бесконечно далеки от западного общества и живут в своём вымышленном мире. В мире Бориса Джонсона, по всей видимости, Британия до сих пор является империей, над которой не заходит Солнце. В суровой действительности же Британия ещё в 1997 году окончательно и бесповоротно утратила свой статус великой державы.

Напомним также, что именно Борис Джонсон стал тем передаточным звеном, которое потребовало от Киева весной 2022 года отказаться от переговоров и продолжать оказывать сопротивление ВС РФ. С какой целью он сейчас провоцирует Украину на продолжение боевых действий, догадаться нетрудно.