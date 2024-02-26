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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Парламент Венгрии практически единогласно ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО
Кто-то сомневался?

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Нейтралитет Швеции и Финляндии закончился, а это означает, что прежними отношения России с этими государствами уже не будут до тех пор, пока они остаются членами враждебного военного альянса. Финляндия со Швецией от этого решения теряют колоссальный рынок сбыта своей продукции, России же приходится воссоздавать Ленинградский и Московский военные округа и, по сути, впервые в истории направлять свои силы ядерного сдерживания на Хельсинки и Стокгольм.

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На протяжении без малого двух лет процесс вступления Швеции в НАТО тормозился то Турцией, то Венгрией, то шведскими активистами, которые ради сохранения внеблокового статуса страны постоянно устраивали провокации со сжиганием Корана, но впоследствии Турция всё это проглотила в обмен на поблажки со стороны Соединённых Штатов, и вот, сегодня перестала изображать сопротивление и Венгрия, парламент которой практически единогласно ратифицировал заявку Стокгольма на вступление в Североатлантический альянс.

Согласно открытой информации, за вступление Швеции в НАТО проголосовали 188 членов парламента, а против всего 6.

Является ли членство Швеции и Финляндии в НАТО для России угрозой? Можно говорить что угодно, но, безусловно, да, является: под угрозой находится второй по численности город России, важнейший культурный, экономический, промышленный и судостроительный центр. Поэтому и было принято решение о восстановлении того же Ленинградского военного округа с наращиванием численности вооружённых сил на северо-западе России. Является ли враждебное положение Швеции и Финляндии по отношению к России угрозой для них? Если заиграются, то да, судьба этих скандинавских государств будет печальной. Если сохранят хотя бы минимальный рассудок, то жить в состоянии Холодной войны 2.0 будет можно. Хотелось бы верить, что шведы и финны ещё дадут справедливую оценку действиям своих несуверенных властей, втянувших их государства в военный альянс, и, по сути, поставивших их под прицел Москвы.

#россия #политика #нато #венгрия #швеция
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