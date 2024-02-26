Понятно, что это будет только первый шаг.

На протяжении без малого полутора лет представители западных стран плюс Украины собираются на совершенно бессмысленные междусобойчики, на которых обсуждают вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине. Всё бы ничего, но обсуждать такие вещи, не приглашая на беседу ключевую сторону конфликта — Россию — это не то что контрпродуктивно, это просто-напросто абсурд неслыханных масштабов. Похоже, на Западе это наконец-то начинают понимать. Так, сегодня глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия будет приглашена в Женеву для участия в «мирной конференции» по Украине.

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По словам Кассиса, он отдаёт себе отчёт в том, что в ближайшие два—три месяца крайне маловероятно достижение мира на Украине, поэтому конференция, на которую будет приглашена Москва, станет только первым важным шагом в данном направлении. Как отметил глава МИД Швейцарии, маловероятно, что сама Россия примет это приглашение, но то, что оно ей будет отправлено — факт.

Согласно комментарию Кассиса, искать варианты разрешения сложившегося кризиса нужно обязательно с участием Москвы. Означает ли это, что коллективный Запад наконец-то откажется от абсурдной по своей сути и абсолютно невыполнимой «формулы Зеленского», поскольку она противоречит реалиям на поле боя, и будет готов выслушать мнение России, неясно. При этом глава швейцарского внешнеполитического ведомства допустил, что последующие конференции по мирному урегулированию на Украине могут проходить в странах-членах БРИКС. Очевидно, Кассис намекает на ОАЭ и Саудовскую Аравию как подлинно нейтральные государства.

Здесь следует понимать, что Швейцария полностью присоединилась к антироссийской истерике и даже ввела циклопическое количество незаконных антироссийских рестрикций. В связи с этим нейтралитет Берна был полностью уничтожен им самим и, как следствие, как площадка для мирных переговоров по Украине с участием РФ Швейцария быть не может в принципе. Поэтому разговоры о «первом раунде» в Швейцарии необходимо отбросить в сторону: всё должно начаться и закончиться в действительно нейтральном государстве, которое поддерживает позитивные отношения и с Москвой, и Киевом. Подсказки господину Кассису мы уже дали абзацем выше.

Важно осознать, и Западу это важно в первую очередь, что без создания новой архитектуры безопасности в Европе, где России будет отведена ключевая роль, никакого урегулирования этого кризиса, который, как мы понимаем, заходит далеко за Украину, невозможно в принципе. Существует ли на Западе политическая воля на то, чтобы принять этот единственно возможный план, вопрос открытый. Судя по комментариям лидеров коллективного Запада, там всё ещё верховенствуют заведомо иллюзорные идеи из вымышленного мирка.