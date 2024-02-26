Об этом сообщил производитель данных беспилотников.

О том, что конфликт на Украине произвёл революцию в деле применения беспилотных летательных аппаратов, уже написаны горы текстов, поэтому мы не скажем ничего нового, если отметим запредельную важность данных систем. Сейчас на линии боевого соприкосновения дроны помимо разведки осуществляют непосредственно ударные функции, и основную массу беспилотной работы выполняют так называемые FPV-дроны — дешёвые маленькие БПЛА-камикадзе, способные при этом наносить неприемлемый ущерб.

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С российской стороны активно используются стартаперские FPV-дроны «Упырь», и вот, сегодня представитель выпускающего эту продукцию предприятия в комментарии агентству ТАСС заявил, что в зону специальной военной операции были отправлены первые партии «Упырей», снаряжённых тепловизорами. Хотя сейчас по мере увеличения светового дня данная функция уже не столь критична для хода боевых действий, но необходимо понимать, что конфликт имеет все шансы затянуться ещё на очень продолжительное время.

По словам представителя предприятия-разработчика и производителя, помимо внедрения новой аппаратуры в дроны «Упырь» активно вводится система быстрой смены частот, которая позволяет минимизировать эффект радиоэлектронной борьбы. Параллельно с этим ведётся работа над перспективной системой машинного зрения, благодаря которой FPV-дрон сможет самостоятельно лететь к цели без использования сигналов, которые могут быть заглушены.

«Упыри» активно применяются в рамках боевых действий на Украине уже около девяти месяцев.