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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что пожалуется Западу на компании, которые продолжают работать в России
А пожаловаться на те компании, которые работают на Украине и платят налоги в украинский бюджет, поддерживая тем самым конфликт, Зеленский не желает? Или это опять другое?

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Несмотря на то, что формально огромная часть западных компаний, поджав хвосты, исполнила требования своих правительств и ушла с российского рынка, объективная реальность всем понятна: возвращаться придётся. Через год, два, пять, десять, но придётся. А зачем возвращаться, если можно никуда де-факто не уходить, а «уйти» только через официальное заявление, на деле создав либо новое юридическое лицо, либо передав бизнес под временное управление российских партнёров, либо делая вид, что не понимают, почему поставки продукции в страны СНГ выросли в 10—20 раз.

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Понятно, что отказываться от огромного платёжеспособного российского рынка никакой здоровый капиталист не станет, и данное обстоятельство очень сильно расстраивает президента Украины, которого при этом совершенно не удивляет, что на Украине западные компании продолжают работать, платя налоги в украинский бюджет, большая часть которого уходит на финансирование боевых действий. Понятно, что перед нами очередной пример «это другого», но Владимир Зеленский собрался на полном серьёзе обратиться к Западу с жалобой на компании, которые продолжают сотрудничать с РФ.

По словам Зеленского, его офис подготовит документ, в котором будут перечислены компании и даже средства массовой информации, которые сохраняют связи с Россией, в том числе помогая ей обходить западные рестрикции. По словам Зеленского, таких компаний, представляющих широкую географию государств, «немало».

К чему данный «документ» может привести, а вернее, почему Зеленский считает, что Запад воспримет это не как филькину грамоту, не вполне понятно.

#россия #украина #политика #боевые действия #санкции #экономика #психиатрия
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NYT: Озвученные Зеленским потери ВСУ сильно отличаются от информации Пентагона
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