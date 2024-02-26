Если уже даже мейнстрим медиа стали что-то понимать, то, видимо, кто-то окончательно заврался.

Тема человеческих потерь в любом вооружённом конфликте всегда болезненная. Мы в редакции стараемся её не касаться из морально-этических соображений. Поскольку Россия ведёт текущий конфликт в формате истощения ВСУ, понимая, что в результате разгрома вооружённых сил всё остальное приложится автоматически, то нетрудно догадаться, что потери у вооружённых сил Украины колоссальные. Иногда украинские политические деятели эту информацию всё же озвучивают, и вот, вчера президент Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что потери ВСУ за два года составили 31 тысячу военнослужащих погибшими.

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Данная статистика сразу же породила массу вопросов. Например, если за два года у Киева столь скромные относительно интенсивности текущего конфликта потери, то зачем в стране продолжается безудержная мобилизация, а офицеры ВСУ постоянно заявляют о нехватке личного состава. Похоже, такие вопросы начали возникать и в головах журналистов западной прессы. Так, издание The New York Times (NYT) отметило, что озвученная Зеленским информация о потерях ВСУ разительно отличается от сведений, которыми обладают в Пентагоне.

Если не вдаваться в подробности, то статистика Пентагона ещё летом 2023 года, когда так называемое контрнаступление ВСУ, закончившееся тотальным разгромом, было ещё в самом разгаре, была более чем вдвое выше, чем та, которую огласил президент Украины.

Как справедливо отметили в NYT, озвученную Зеленским статистику невозможно независимо подтвердить, но звучит его заявление очень странно: украинская армия, которая якобы понесла совсем незначительные, учитывая масштаб и интенсивность этого конфликта потери, сейчас отступает на большей части 1000-километровой линии боевого соприкосновения. В NYT забыли отметить, что отступают они под давлением ВС РФ, которые якобы понесли кратно большие потери.

Всё это вызывает массу вопросов. От себя мы хотели бы надеяться, что на Западе наконец-то перестанут перепечатывать заявления Киева, принимая их за чистую монету и не подвергая их никакому независимому подтверждению. Пора уже понять, что политическое руководство Украины постоянно занималось обманом, в том числе самообманом, а те, кто расценивали эту ложь как правду, сейчас пребывают в шоковом состоянии от стремительного осознания реальности. И ведь то ли ещё будет.