Правильные выводы в США делать по-прежнему не в состоянии.

На сегодняшний день все, включая даже такие международные институты, как Международный валютный фонд, признают: санкционная агрессия Запада против России, как бы это помягче сказать, не привела к желаемым для Запада результатам. Вместо прогнозируемого краха на 15—20 % российская экономика наоборот — растёт, причём в несколько раз быстрее, чем в любой из западных стран. Как ни странно, сегодня вопрос на эту тему был задан журналисткой телеканала FOX News советнику президента США по национальной безопасности и по совместительству одному из главных неоконсерваторов американского истеблишмента Джейку Салливану.

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По словам Салливана, российская экономика действительно продемонстрировала устойчивость, однако, как он полагает, ключевую роль в этом играет колоссальный рост военного производства, обеспечиваемый посредством «использования кубышки». В представлении Салливана, последствия для российской экономики будут в долгосрочной перспективе, поскольку страна, дескать, утратила доступ к тем возможностям, которые позволят ей стать государством XXI века. Всё это, считает советник Байдена по нацбезопасности, свидетельствует о том, что российскую экономику надо продолжать «изводить», «изматывать» дальнейшим санкционным давлением.

Мы, честно говоря, не знаем, как комментировать подобные политические клише. Можно разве что посоветовать Салливану пойти получить реальное образование хотя бы в экономике, которое позволит ему понять, что военные расходы позволяют рабочим на этих заводах получать высокие зарплаты, которые затем тратятся на другую продукцию внутри страны, тем самым разгоняя её экономику, параллельно разгоняя и налоговые сборы в бюджет. Рассуждать о наращивании военной промышленности как о «расходах», тем более сейчас, когда весь мир увидел реальные возможности российской военной техники и заинтересовался её приобретением — крайне безграмотно с экономической точки зрения.

Что же до санкций США, то не устаём напоминать о том, что товарооборот между РФ и США и до всех санкций был смехотворным. Куда болезненнее для Москвы был добровольный отказ Евросоюза от сотрудничества с Россией.