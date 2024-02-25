Это, собственно, оспаривают только на Западе. Но мнение Запада мало кого волнует.

Одним из резонансных событий этого месяца стала смерть в колонии политблогера Алексея Навального, отбывавшего наказание за экономические преступления. Учитывая, как мягко и снисходительно российская власть относилась к Навальному, который не был для неё даже минимальной угрозой, заподозрить во внезапной смерти блогера след российских специальных служб могли только максимально ярые конспирологи. Примечательно, что даже в руководстве Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины не стали связывать смерть Навального с насильственными причинами.

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Так, сегодня начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопросы прессы, среди которых был и вопрос о Навальном, заявил, что «он реально умер от тромба». По словам Буданова, он понимает, что такой ответ может разочаровать прессу.

Следует помнить, что официального судебно-медицинского заключения по смерти Алексея Навального пока так и не опубликовано, но обстоятельства, при которых это произошло, а также внезапность, и впрямь подталкивают к мысли именно об оторвавшемся тромбе.

Безусловно, смерть Навального в колонии это плохо с точки зрения имиджа России, поэтому, собственно, многие и сомневаются в случайности произошедшего. Впрочем, как говорил герой одного культового сериала, случайности и совпадения в жизни происходят чаще, чем закономерности. Бывают и такие трагические совпадения.