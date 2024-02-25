Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Украины заявил о наличии «мощного» военого плана на 2024 год, но оглашать его не стал
А для Украины-то план какой?

реклама

Не имея возможности выбраться из ловушки «нарратива», в Киеве продолжают делать вид, что ситуация на линии боевого соприкосновения находится под контролем. Объективная реальность показывает, что под контролем у Киева ничего не было на протяжении всех этих двух лет, но фантастическую повестку нужно зачем-то поддерживать, поэтому сегодня министр обороны Украины Рустем Умеров, понимая, что в обществе начинают главенствовать отнюдь не оптимистичные настроения, заявил, что у возглавляемого им ведомства есть «военный план» на 2024 год.

реклама

По словам Умерова, сейчас Минобороны в поте лица трудилось над тем, чтобы подготовить «план-2024». Как считает глава украинского оборонного ведомства, этот план «мощный, сильный», и он обязательно даст свои результаты. Параллельно с этим планом Киев, добавил министр обороны, сейчас строит укрепления. По какой причине это делается, Умеров опять-таки объяснять не стал, но очевидно, что в Киеве с подачи Вашингтона что-то знают о планах российского политического руководства.

О чём конкретно идёт речь, естественно, Умеров рассказывать не стал. Во-первых, если начать это делать, то можно «случайно» начать противоречить самому себе, а во-вторых, слишком много в этом конфликте переменных, на которые Киев повлиять никак не может, но от которых критически зависит.

Ключевой переменной является американская военная «помощь», которая сегодня находится в подвешенном состоянии: уже больше двух месяцев США не поставляли Киеву соответствующие «пакеты», полностью переложив ответственность за происходящее на Европу, которая, в свою очередь, прекрасно понимает, что без США она как военная и военно-промышленная сила значит крайне немного.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
В руководстве ДНР подтвердили появление первых танков M1 Abrams в районе Авдеевки
Премьер Британии призвал Запад быть «смелее» в вопросе изъятия замороженных активов РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Коварнее чем "Кинжал" - ВС РФ применяют новую тактику ударов "квадратными" ракетами Х-69
8
7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
29
Краткий обзор вентилятора Arctic Cooling BioniX F120
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)
13
Самый концептуальный истребитель: Су-47 "Беркут" - неудача, которая привела к созданию Су-57
6
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
72
Россия создала собственную Storm Shadow для Су-57 и уже во всю применяет её на СВО
+
DeadP47 исключен из фанатов Xbox за неподабающее поведение
13
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
16
SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
9

Сейчас обсуждают

Андрей Зуев
18:19
А стоит менять?! Толк есть?
Названы смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые уже получили HyperOS
Андрей Зуев
18:19
Xiaomi 11T Pro нет
Названы смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые уже получили HyperOS
glavhyilo
18:18
клетку позора,уже сварили под саню-катафалка
Умеров: У украинской армии есть "мощный" военный план – он исполнится уже в 2024 году
Полпроцента
18:10
Совершенно верно так же как и то что Украина это территории России, временно оккупированная киевской хунтой.
SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
миша беляк
18:04
Отсебятину какую-то несут эти горе журналисты. В прочим, возможно они специально так делают, чтобы постепенно увеличивать поставки оружия до тотальных размеров.
TIME: Украина ни при каких условиях не может одержать победу в текущем конфликте с Россией
Waramagedon
18:02
Так в космос пуляли ракеты, чего им было не построить?
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
Игорь Черныш
18:01
Узкие дебилы путлет хуйло добавить нечего 🤣
Охота на «Патриотов»: В Сети появились кадры уничтожения очередной пусковой установки ЗРК Patriot
Waramagedon
18:01
Пейсателю - ракеты ПВО не догоняют, а летят навстречу цели.
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
Игорь Быков
18:00
Detroit BH, становится реальнее)))
Nvidia, Intel и Джефф Безос инвестируют миллионы в производство человекоподобных роботов с ИИ
Waramagedon
17:59
Тайвань это Китай, и спорных территорий нет.
SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем