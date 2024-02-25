А для Украины-то план какой?

Не имея возможности выбраться из ловушки «нарратива», в Киеве продолжают делать вид, что ситуация на линии боевого соприкосновения находится под контролем. Объективная реальность показывает, что под контролем у Киева ничего не было на протяжении всех этих двух лет, но фантастическую повестку нужно зачем-то поддерживать, поэтому сегодня министр обороны Украины Рустем Умеров, понимая, что в обществе начинают главенствовать отнюдь не оптимистичные настроения, заявил, что у возглавляемого им ведомства есть «военный план» на 2024 год.

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По словам Умерова, сейчас Минобороны в поте лица трудилось над тем, чтобы подготовить «план-2024». Как считает глава украинского оборонного ведомства, этот план «мощный, сильный», и он обязательно даст свои результаты. Параллельно с этим планом Киев, добавил министр обороны, сейчас строит укрепления. По какой причине это делается, Умеров опять-таки объяснять не стал, но очевидно, что в Киеве с подачи Вашингтона что-то знают о планах российского политического руководства.

О чём конкретно идёт речь, естественно, Умеров рассказывать не стал. Во-первых, если начать это делать, то можно «случайно» начать противоречить самому себе, а во-вторых, слишком много в этом конфликте переменных, на которые Киев повлиять никак не может, но от которых критически зависит.

Ключевой переменной является американская военная «помощь», которая сегодня находится в подвешенном состоянии: уже больше двух месяцев США не поставляли Киеву соответствующие «пакеты», полностью переложив ответственность за происходящее на Европу, которая, в свою очередь, прекрасно понимает, что без США она как военная и военно-промышленная сила значит крайне немного.