А если смелость проявит РФ? Начнётся нытьё в духе «так нельзя, как вы посмели»? В эту игру можно и нужно играть вдвоём, господин премьер.

На сегодняшний день западные страны, в основном Евросоюз, удерживаются от изъятия (выражаясь простым и более правильным языком — кражи) российских замороженных активов по трём простым причинам. Первая — Россия может ответить, изъяв западные активы, общая сумма которых в стране кратно больше. Вторая — отсутствие юридической базы для такого действия. И третья — реакция стран глобального Юга, которые с высокой долей вероятности начнут выводить свои активы из западных стран, справедливо опасаясь, что если в следующий раз по любой надуманной причине в немилость попадут уже они, то и у них изымут их законные средства.

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Впрочем, риторика европейских функционеров от этого никак градус не сбавляет. Так, премьер-министр Британии Риши Сунак призвал западное сообщество «смелее» подойти к вопросу «конфискации» российских замороженных активов. По словам Сунака, решение, которое собираются принять страны ЕС об использовании процентов с замороженных российских активов для оказания «помощи» Киеву, правильное, и является «первым шагом» к окончательной «конфискации» этих активов.

Мы многократно отмечали вопиющий уровень необразованности нынешних западных «элит», но уж руководителю кабинета министров Британии было бы полезно знать, к чему на глобальном уровне приведёт кража российской собственности. Возникает целый ряд вопросов к закону на Западе. Впрочем, где закон, а где Запад. Односторонние антироссийские рестрикции, прозванные в народе санкциями, тоже абсолютно незаконны, поскольку нарушают принципы свободной торговли, но это не помешало их ввести.

Пока что, впрочем, дальше болтания языком дело не доходит, потому что всё-таки существуют справедливые опасения российского ответа, после которого опять начнётся вселенский плач в духе «Да как вы можете!». В целом поведение западных политиков сегодня напоминает зарвавшихся школьников, которым дали отпор, и те сидят в недоумении со словами «Как посмели мне ответить?». Это и есть тот самый политический и человеческий инфантилизм Запада, о котором сегодня не говорит только ленивый политолог.