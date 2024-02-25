Отсчёт до «первого» пошёл.

Как мы уже неоднократно отмечали, несмотря на то, что партия из 31 единицы танков M1 Abrams была поставлена на Украину ещё в начале сентября прошлого года, непосредственно в боевых действиях эта техника не участвовала. Кадры с этими танками время, разъезжающими где-то неподалёку от линии боевого соприкосновения, от времени всплывают в Сети: последний раз сообщалось, что данная бронетехника замечена в районе Авдеевки — населённого пункта, недавно перешедшего под полный контроль ВС РФ.

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И вот, теперь факт фиксации «Абрамсов» подтвердили непосредственно в руководстве ДНР. В частности, об этом агентству ТАСС сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский. По его словам, танки M1 Abrams были обнаружены впервые, и произошло это к северо-западу от Авдеевки.

О чём этот факт может свидетельствовать, Кимаковский рассуждать не стал. Понятно, что даже если собрать все переданные Киеву 31 танк в районе Авдеевки, перехватить контроль над данным населённым пунктом это ВСУ не позволит, но сам по себе факт появления этой техники непосредственно в зоне боевых действий показателен.

Пока что ни одного американского основного боевого танка в данном конфликте подбито не было, так что нетрудно догадаться, какой будет инфоповод, когда это наконец-то произойдёт. О том, что M1 Abrams это, как и любой другой танк, не чудо-техника, мы знаем по многочисленным конфликтам на Ближнем Востоке; и это, на минуточку, речь идёт о сражениях либо против армий третьего класса, либо вовсе против парамилитарных внесистемных акторов. Как себя покажут «Абрамсы» в конфликте высокой интенсивности против армии первого класса, обладающей всеми возможными средствами поражения, сейчас интересно, пожалуй, всем, и представителям американского военно-промышленного комплекса не в последнюю очередь.