Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Нуланд: Современная Россия не соответствует желаемому США образу
Ох ты, как. А можно Россия сама определит, какой ей образ лучше? Спасибо, свободны.

реклама

Мы неоднократно отмечали, что современный политический класс в США живёт в своей собственной выдуманной реальности, которая имеет весьма косвенное отношение к реальности объективной. В этой выдуманной реальности США по какой-то неведомой причине могут позволять себе выстраивать другие государства «по своему образу и подобию» и выражать искреннее недовольство, когда план не удаётся реализовать. В очередной раз полное непонимание действительности, истории и экономических реалий сегодня продемонстрировала замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

реклама

По словам госпожи Нуланд, современная Россия, видите ли, не соответствует образу, который хотели бы видеть в Соединённых Штатах. В желаниях США, как заявила замгоссекретаря, была ориентировавшаяся на Запад, европейская Россия. Президент Путин же, считает Нуланд, сделал не то, на что надеялись в Вашингтоне.

В отместку за это (формально за конфликт на Украине, но все всё понимают), продолжила функционер Госдепартамента, США будут продолжать «затягивать удавку» санкций на шее российского руководства, дабы сподвигнуть его на «серьёзные переговоры». О каких-таких серьёзных переговорах, да ещё и с «затянутой удавкой» говорит Нуланд, понятно, видимо, только ей одной, в реальности же так дипломатия, тем более с равным по могуществу актором, не ведётся. Условия переговоров в этом кризисе будет ставить Россия, и чем быстрее это в США признают — возможно, для этого сначала придётся полностью сменить американскую власть — тем лучше.

Что же до ориентации на Запад, то трудно в российской политике найти большего сторонника нормализации отношений с США и Европой, чем Путин, который до последнего пытался договориться, до последнего шёл на крайне невыгодный России формат взаимодействия с Западом, не говоря уже о его желании на заре президентства полностью встроить РФ в трансатлантический блок. Так уж сложилась история, что это именно западные страны отвергли Россию, а теперь Нуланд занимается переворачиванием истории с ног на голову, будто всё так и было изначально. Странно, нелепо, контрпродуктивно. С каждым днём становится понятнее, что во главе политических институтов США должны стоять люди, которые будут понимать справедливость опасений России, её положение в мире, и осознавать, что у российской паранойи есть исторически подтверждённые основания.

#россия #сша #политика #психиатрия
1
Показать комментарии (1)
Медведев назвал новые антироссийские санкции Запада нацеленными непосредственно против простых россиян
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
60
Коварнее чем "Кинжал" - ВС РФ применяют новую тактику ударов "квадратными" ракетами Х-69
8
Краткий обзор вентилятора Arctic Cooling BioniX F120
1
Японский производитель полупроводников Renesas Electronics поглощает конкурентов одного за другим
3
7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
18
Собираем ПК с помощью трёх разных чат-ботов
14
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)
12
Стоит ли покупать б.у. видеокарту на «Яндекс Маркете», и почему не все предложения одинаково выгодны
20
Россия создала собственную Storm Shadow для Су-57 и уже во всю применяет её на СВО
+
DeadP47 исключен из фанатов Xbox за неподабающее поведение
12

Сейчас обсуждают

Альберт Величко
22:19
Продвинутые чатботы или их продвинутые функции платные. Именно здесь и можно составить конкуренцию ИИ центрам. Подозреваю, что мощности майнеров могут быть сопоставимы за счет количества. Хочешь польз...
Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта охватывает криптоиндустрию
Колючка
22:12
главное, что карта была АМД, остальное неважно
7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
vladislavich173
22:03
хорошо, если на вентиляторе сразу будет разветвитель на еще один вентиль) а на офисных материнках бывает по 2 разъема всего, там можно намучиться с ними
Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным
Шамиль Гаджиев
22:02
Штраф заплатит государству а продала данные пользователей 😂
Avast заплатит штраф в $16 500 000 за торговлю данными пользователей
Дима Сонико
22:00
А я себе собрал ПК в корпусе aerocool delta, и кулер их rave 4 взял, корпус отличный. красивый и продувается как надо
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
vladislavich173
21:57
с врм вообще темный лес, даблеры не даблеры, какие мосфеты стоят и на сколько ампер и тд, сколько фаз куда идут. Тут даже не всегда сайт поможет, хорошо, если нормальный обзор будет)
Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным
vladislavich173
21:53
У меня в прошлом корпусе даже просто вентиляторы сверху кое-как встали впритык из-за радиаторов на материнке, в этом хотя бы есть запас. И питание для проца очень неудобно было подключать в небольшом ...
Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным
Михаил Barash Андреев
21:49
Нет.
Охота на «Патриотов»: В Сети появились кадры уничтожения очередной пусковой установки ЗРК Patriot
Максим Матвеев
21:42
"На сегодняшний день, по данным ресурса pressetext.at, SMR используются в Румынии и Южной Корее, а также в Нидерландах и в Великобритании", а ещё там же введены в эксплуатацию реакторы на тёмной матер...
Sheffield Forgemasters разработала новую технологию для производства мини-АЭС
Кеннет Лэйдлоу
21:39
Чел...может уже хватит? Ты реально помешан на DeadP47, на "глупых" фанатах Xbox...успокойся, мужик.
DeadP47 исключен из фанатов Xbox за неподабающее поведение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем