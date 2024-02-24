Ох ты, как. А можно Россия сама определит, какой ей образ лучше? Спасибо, свободны.

Мы неоднократно отмечали, что современный политический класс в США живёт в своей собственной выдуманной реальности, которая имеет весьма косвенное отношение к реальности объективной. В этой выдуманной реальности США по какой-то неведомой причине могут позволять себе выстраивать другие государства «по своему образу и подобию» и выражать искреннее недовольство, когда план не удаётся реализовать. В очередной раз полное непонимание действительности, истории и экономических реалий сегодня продемонстрировала замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

реклама

По словам госпожи Нуланд, современная Россия, видите ли, не соответствует образу, который хотели бы видеть в Соединённых Штатах. В желаниях США, как заявила замгоссекретаря, была ориентировавшаяся на Запад, европейская Россия. Президент Путин же, считает Нуланд, сделал не то, на что надеялись в Вашингтоне.

В отместку за это (формально за конфликт на Украине, но все всё понимают), продолжила функционер Госдепартамента, США будут продолжать «затягивать удавку» санкций на шее российского руководства, дабы сподвигнуть его на «серьёзные переговоры». О каких-таких серьёзных переговорах, да ещё и с «затянутой удавкой» говорит Нуланд, понятно, видимо, только ей одной, в реальности же так дипломатия, тем более с равным по могуществу актором, не ведётся. Условия переговоров в этом кризисе будет ставить Россия, и чем быстрее это в США признают — возможно, для этого сначала придётся полностью сменить американскую власть — тем лучше.

Что же до ориентации на Запад, то трудно в российской политике найти большего сторонника нормализации отношений с США и Европой, чем Путин, который до последнего пытался договориться, до последнего шёл на крайне невыгодный России формат взаимодействия с Западом, не говоря уже о его желании на заре президентства полностью встроить РФ в трансатлантический блок. Так уж сложилась история, что это именно западные страны отвергли Россию, а теперь Нуланд занимается переворачиванием истории с ног на голову, будто всё так и было изначально. Странно, нелепо, контрпродуктивно. С каждым днём становится понятнее, что во главе политических институтов США должны стоять люди, которые будут понимать справедливость опасений России, её положение в мире, и осознавать, что у российской паранойи есть исторически подтверждённые основания.