Они с самого начала были против простых россиян, Дмитрий Анатольевич.

Когда за несколько дней и недель до начала специальной военной операции представители коллективного Запада, и в особенности президент США Джо Байден в обращении к гражданам России говорил, что «русские, мы вам не враги», в это заявление действительно хотелось верить. Так оно и есть: простым русским, американцам, немцам, англичанам, французам, итальянцам и даже прибалтам делить абсолютно нечего — они живут в единой культуре и ничего друг против друга не имеют.

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Всё изменилось, когда западные страны после начала СВО сорвались с цепи и начали вводить беспрецедентные незаконные (законными могут быть только те санкции, что вводятся Совбезом ООН) рестрикции. В результате этих санкций из России ушла огромная часть западных компаний, российскую банковскую систему отрезали от SWIFT, что привело к большим трудностям с денежными транзакциями и к невозможности оплачивать различные услуги в западных сервисах, и многое-многое другое. Основными пострадавшими от этих действий были не представители российской власти, не держатели крупного бизнеса, а простые люди, которые потеряли работу, источники дохода, возможность спокойно посещать своих родственников в Европе.

На фоне всего этого заявления западных политиков о том, что незаконные санкции не вводятся против простых людей, это верх цинизма и лицемерия. И вот, сегодня соответствующим комментарием поделился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, отметивший очередной пакет антироссийских рестрикций, приуроченных ко второй годовщине начала спецоперации. Как отметил Медведев, конкретно эти рестрикции уже откровенно вводятся против «всего населения России». По словам Медведева, санкции против оператора платёжной системы «МИР», а также ограничения на работу строительных компаний — это прямое тому свидетельство.

По мнению зампреда Совбеза, России необходимо максимально жёстко отвечать на такие выпады, создавая Западу трудности в экономике, продвигая решения, которые ущемляют интересы и возможности Запада, а также активно напоминать западному обывателю о том, что снижение его уровня жизни — это результат политики их собственных властей и больше ничьих. Заниматься этой деятельностью, убеждён Медведев, необходимо постоянно и максимально демонстративно.

Пока что же мы не видим не то что таких действий, а даже попыток хоть пальцем о палец ударить для того, чтобы Запад по полной программе вкусил результаты своей политики. Российские ресурсы Запад в обход своих собственных незаконных рестрикций продолжает покупать, продукцию — поставлять. Понятно, что России деньги и продукция тоже нужны, но тогда Медведеву следует высказываться в соответствии с избранной российским руководством внешней политикой, иначе получается в высшей степени странно.