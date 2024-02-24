Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев назвал новые антироссийские санкции Запада нацеленными непосредственно против простых россиян
Они с самого начала были против простых россиян, Дмитрий Анатольевич.

реклама

Когда за несколько дней и недель до начала специальной военной операции представители коллективного Запада, и в особенности президент США Джо Байден в обращении к гражданам России говорил, что «русские, мы вам не враги», в это заявление действительно хотелось верить. Так оно и есть: простым русским, американцам, немцам, англичанам, французам, итальянцам и даже прибалтам делить абсолютно нечего — они живут в единой культуре и ничего друг против друга не имеют.

реклама

Всё изменилось, когда западные страны после начала СВО сорвались с цепи и начали вводить беспрецедентные незаконные (законными могут быть только те санкции, что вводятся Совбезом ООН) рестрикции. В результате этих санкций из России ушла огромная часть западных компаний, российскую банковскую систему отрезали от SWIFT, что привело к большим трудностям с денежными транзакциями и к невозможности оплачивать различные услуги в западных сервисах, и многое-многое другое. Основными пострадавшими от этих действий были не представители российской власти, не держатели крупного бизнеса, а простые люди, которые потеряли работу, источники дохода, возможность спокойно посещать своих родственников в Европе.

На фоне всего этого заявления западных политиков о том, что незаконные санкции не вводятся против простых людей, это верх цинизма и лицемерия. И вот, сегодня соответствующим комментарием поделился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, отметивший очередной пакет антироссийских рестрикций, приуроченных ко второй годовщине начала спецоперации. Как отметил Медведев, конкретно эти рестрикции уже откровенно вводятся против «всего населения России». По словам Медведева, санкции против оператора платёжной системы «МИР», а также ограничения на работу строительных компаний — это прямое тому свидетельство.

По мнению зампреда Совбеза, России необходимо максимально жёстко отвечать на такие выпады, создавая Западу трудности в экономике, продвигая решения, которые ущемляют интересы и возможности Запада, а также активно напоминать западному обывателю о том, что снижение его уровня жизни — это результат политики их собственных властей и больше ничьих. Заниматься этой деятельностью, убеждён Медведев, необходимо постоянно и максимально демонстративно.

Пока что же мы не видим не то что таких действий, а даже попыток хоть пальцем о палец ударить для того, чтобы Запад по полной программе вкусил результаты своей политики. Российские ресурсы Запад в обход своих собственных незаконных рестрикций продолжает покупать, продукцию — поставлять. Понятно, что России деньги и продукция тоже нужны, но тогда Медведеву следует высказываться в соответствии с избранной российским руководством внешней политикой, иначе получается в высшей степени странно.

#россия #сша #политика #санкции #экономика #евросоюз
+
Написать комментарий (0)
Нуланд: Современная Россия не соответствует желаемому США образу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
60
Коварнее чем "Кинжал" - ВС РФ применяют новую тактику ударов "квадратными" ракетами Х-69
8
Краткий обзор вентилятора Arctic Cooling BioniX F120
1
Японский производитель полупроводников Renesas Electronics поглощает конкурентов одного за другим
3
7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
18
Собираем ПК с помощью трёх разных чат-ботов
14
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)
12
Стоит ли покупать б.у. видеокарту на «Яндекс Маркете», и почему не все предложения одинаково выгодны
20
Россия создала собственную Storm Shadow для Су-57 и уже во всю применяет её на СВО
+
DeadP47 исключен из фанатов Xbox за неподабающее поведение
12

Сейчас обсуждают

Альберт Величко
22:19
Продвинутые чатботы или их продвинутые функции платные. Именно здесь и можно составить конкуренцию ИИ центрам. Подозреваю, что мощности майнеров могут быть сопоставимы за счет количества. Хочешь польз...
Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта охватывает криптоиндустрию
Колючка
22:12
главное, что карта была АМД, остальное неважно
7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
vladislavich173
22:03
хорошо, если на вентиляторе сразу будет разветвитель на еще один вентиль) а на офисных материнках бывает по 2 разъема всего, там можно намучиться с ними
Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным
Шамиль Гаджиев
22:02
Штраф заплатит государству а продала данные пользователей 😂
Avast заплатит штраф в $16 500 000 за торговлю данными пользователей
Дима Сонико
22:00
А я себе собрал ПК в корпусе aerocool delta, и кулер их rave 4 взял, корпус отличный. красивый и продувается как надо
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
vladislavich173
21:57
с врм вообще темный лес, даблеры не даблеры, какие мосфеты стоят и на сколько ампер и тд, сколько фаз куда идут. Тут даже не всегда сайт поможет, хорошо, если нормальный обзор будет)
Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным
vladislavich173
21:53
У меня в прошлом корпусе даже просто вентиляторы сверху кое-как встали впритык из-за радиаторов на материнке, в этом хотя бы есть запас. И питание для проца очень неудобно было подключать в небольшом ...
Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным
Михаил Barash Андреев
21:49
Нет.
Охота на «Патриотов»: В Сети появились кадры уничтожения очередной пусковой установки ЗРК Patriot
Максим Матвеев
21:42
"На сегодняшний день, по данным ресурса pressetext.at, SMR используются в Румынии и Южной Корее, а также в Нидерландах и в Великобритании", а ещё там же введены в эксплуатацию реакторы на тёмной матер...
Sheffield Forgemasters разработала новую технологию для производства мини-АЭС
Кеннет Лэйдлоу
21:39
Чел...может уже хватит? Ты реально помешан на DeadP47, на "глупых" фанатах Xbox...успокойся, мужик.
DeadP47 исключен из фанатов Xbox за неподабающее поведение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем