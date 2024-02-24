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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Словакия выступила категорически против опускания «железного занавеса» вокруг России
О каком железном занавесе может идти речь, если большая часть мира так или иначе за Россию?

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Степень того, как Европейский союз вопреки логике и интересам входящих в его состав государств разорвал все нужные в первую и последнюю очередь ему самому отношения с Россией, позволяет отдельным политикам проводить параллели с новой Холодной войной, одной из главных особенностей которой был опущенный Западом вокруг России (тогда СССР) так называемый железный занавес. Сейчас наблюдается похожая история, только гораздо хуже: помимо разорванных Западом с Россией взаимодействия в вопросе бизнеса и туризма были также разорваны и экономические связи, чего в первой Холодной войне не было.

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Впрочем, никакой консолидации по вопросу «изоляции» Европы от России внутри самой Европы сейчас не наблюдается. Более того, с течением времени, когда экономическое положение в значительной степени зависевшей от РФ Европы стало стремительно ухудшаться, к власти в странах Старого Света стали приходить хотя бы минимально приземлённые правительства. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против отрезания России от остальной Европы.

Как справедливо отметил Фицо, ничего хорошего из опускания «железного занавеса» для Европы не выйдет. Что до Словакии в отдельности, то она, добавил премьер, заинтересована в том, чтобы со всеми иметь позитивные взаимовыгодные отношения. К тому же Фицо призывает и объединённую Европу.

Понятно, что до тех пор, пока существует такой монструозный и неестественный конструкт, как Европейский Союз, ни о каком восстановлении отношений между Россией и Европой речи быть не может. ЕС должен либо прекратить существование, либо к власти в нём должны прийти хотя бы минимально вменяемые лица. Пока что второй вариант даже на горизонте не просматривается — система подготовки европейских «элит» делает своё дело — а для осуществления первого варианта нужно постараться, само собой ничего не случится. А желания ударить хотя бы пальцем о палец по данному вопросу не видно уже у российского руководства. А время идёт.

#россия #политика #экономика #евросоюз #словакия
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