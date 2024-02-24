Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Германия заявила, что потратила на поддержку Украины порядка 32 млрд евро
Эти бы деньги да на субсидирование коллапсирующей немецкой экономики. Хотя, о чём это мы.

реклама

Современные немецкие политики очень гордятся тем фактом, что Германия является второй после США страной по объёму предоставленной Украине военной «помощи». Эта «помощь» измеряется десятками миллиардов евро, и вот, сегодня федеральное правительство Германии заявило, что общая сумма, которую государство израсходовало на Киев, составляет порядка 32 миллиардов евро.

реклама

Хотя предельно понятно, что стратегического результата эти вложения не приносят и принести не могут, а всё, что происходит, это лишь затягивание кризиса без изменения вектора его движения, немецкое руководство продолжает повторять мантру про «будем поддерживать Украину столько, сколько необходимо». Кому необходимо, столько — это сколько, какие перспективы, какие возможности — всё это вопросы риторические, ответить на которые в Европе сегодня никто не может.

Необходимо понимать, что все те деньги, которые уходят на Украину, не расходуются на поддержание внутриевропейского положения дел. А ему поддержка отнюдь не помешает: мы видим это по бесконечным забастовкам, протестам фермеров, которые требуют субсидирования дизельного топлива, по взлёту цен на энергию, без которой промышленность существовать не может, и многое другое. Десятки миллиардов евро гораздо правильнее расходовать на субсидирование вот этих ключевых моментов, ведь пока идёт деиндустриализация Европы, ни о какой военной поддержки Украины ею и речи идти не может: как мы уже многократно отмечали, европейский кластер НАТО выгреб практически всё, что у него было, и этого всё равно оказалось мало, а сейчас целая проблема собрать хотя бы полмиллиона артиллерийских снарядов.

Для сравнения, если верить западной пропаганде, Северная Корея на раз-два поставила миллион снарядов России в прошлом году. Ещё раз: одна Северная Корея способна выдать больше боеприпасов, чем весь европейский сегмент НАТО. Перспективы у всего происходящего для ЕС весьма сомнительные, но ловушка пропаганды — это такая вещь, против которой очень сложно идти: нельзя же просто взять и признать, что Брюссель ошибся во всех без исключения расчётах. К сожалению, повальный инфантилизм западных элит к подобным выводам привести их в принципе не позволит.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз #германия
1
Показать комментарии (1)
Глава Еврокомиссии пообещала, что ЕС предоставит Украине финансирование, боеприпасы и средства ПВО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
60
Коварнее чем "Кинжал" - ВС РФ применяют новую тактику ударов "квадратными" ракетами Х-69
8
Краткий обзор вентилятора Arctic Cooling BioniX F120
1
Японский производитель полупроводников Renesas Electronics поглощает конкурентов одного за другим
3
Собираем ПК с помощью трёх разных чат-ботов
14
7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
16
Стоит ли покупать б.у. видеокарту на «Яндекс Маркете», и почему не все предложения одинаково выгодны
19
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)
11
Запад не может найти выход из конфликта на Украине
5
Россия создала собственную Storm Shadow для Су-57 и уже во всю применяет её на СВО
+

Сейчас обсуждают

Евг
20:15
Какой кринж. Я брал в 2020 январе 2070s windforce oc за 27 тыс. Она с момента установки ишачила на пределе, поднята память до 15800 и ядро ниже 2050 не опускалось, шум был не большой, через 2 года обс...
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
Dinner
20:01
Что за Ии эксперименты?)
Будущая линейка процессоров AMD Ryzen Zen 6 будет включать графическое оборудование на базе RDNA 5
Слав Webster
20:01
Прикольно А ка Греф все это украдет и переведёт в свой карман?
Сбербанк инвестирует 450 млрд рублей в разработку человекоподобных роботов
Кянан Халилов
20:00
мне вас жаль
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
bzun
19:53
Шойгу! Где герасимов?... видимо сдох
Т-90 получил прилёт двух ПТРК "Стугна" и мощного fpv-дрона ВСУ, но выдержал атаку и продолжил миссию
bzun
19:52
А до конца миссии чего не показали? Религия не позволила? Ваше видео это отрывки из 2-х разных сьемок и у укров в обеих случаях танки уничтоженны
Т-90 получил прилёт двух ПТРК "Стугна" и мощного fpv-дрона ВСУ, но выдержал атаку и продолжил миссию
daem0ns
19:51
ну что сказать... ДбБл (с)
Германия заявила, что потратила на поддержку Украины порядка 32 млрд евро
Артур Ханнанов
19:45
Дней 5 назад прилетел на redmi pad (не se) глобалка, а жене на mi 12 (под Англию который) не пришло
Названы смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые уже получили HyperOS
Слав Webster
19:45
Ты сам резиновое изделие
Разработчик "Ланцета" представил "Изделие 55" - новый дрон-камикадзе, неуязвимый для РЭБ противника
Слав Webster
19:45
В вас, укропов, всегду будет стрелять артиллерия - вы это на своем майдане выбрали предать Родину за гроши США. Забавно что вы плачетесь спустя 10 лет :) Ехай в свое США
Разработчик "Ланцета" представил "Изделие 55" - новый дрон-камикадзе, неуязвимый для РЭБ противника
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем