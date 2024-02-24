Эти бы деньги да на субсидирование коллапсирующей немецкой экономики. Хотя, о чём это мы.

Современные немецкие политики очень гордятся тем фактом, что Германия является второй после США страной по объёму предоставленной Украине военной «помощи». Эта «помощь» измеряется десятками миллиардов евро, и вот, сегодня федеральное правительство Германии заявило, что общая сумма, которую государство израсходовало на Киев, составляет порядка 32 миллиардов евро.

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Хотя предельно понятно, что стратегического результата эти вложения не приносят и принести не могут, а всё, что происходит, это лишь затягивание кризиса без изменения вектора его движения, немецкое руководство продолжает повторять мантру про «будем поддерживать Украину столько, сколько необходимо». Кому необходимо, столько — это сколько, какие перспективы, какие возможности — всё это вопросы риторические, ответить на которые в Европе сегодня никто не может.

Необходимо понимать, что все те деньги, которые уходят на Украину, не расходуются на поддержание внутриевропейского положения дел. А ему поддержка отнюдь не помешает: мы видим это по бесконечным забастовкам, протестам фермеров, которые требуют субсидирования дизельного топлива, по взлёту цен на энергию, без которой промышленность существовать не может, и многое другое. Десятки миллиардов евро гораздо правильнее расходовать на субсидирование вот этих ключевых моментов, ведь пока идёт деиндустриализация Европы, ни о какой военной поддержки Украины ею и речи идти не может: как мы уже многократно отмечали, европейский кластер НАТО выгреб практически всё, что у него было, и этого всё равно оказалось мало, а сейчас целая проблема собрать хотя бы полмиллиона артиллерийских снарядов.

Для сравнения, если верить западной пропаганде, Северная Корея на раз-два поставила миллион снарядов России в прошлом году. Ещё раз: одна Северная Корея способна выдать больше боеприпасов, чем весь европейский сегмент НАТО. Перспективы у всего происходящего для ЕС весьма сомнительные, но ловушка пропаганды — это такая вещь, против которой очень сложно идти: нельзя же просто взять и признать, что Брюссель ошибся во всех без исключения расчётах. К сожалению, повальный инфантилизм западных элит к подобным выводам привести их в принципе не позволит.