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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Минфине США считают, что страна выдержит обратный эффект своих же антироссийских санкций
Какая занимательная риторика началась.

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Как известно, от незаконных антироссийских санкций в первую очередь, как ни покажется кому-то парадоксальным, ущерб испытывают те, кто эти санкции, не думая о последствиях, вводили и продолжают заниматься этим членовредительством. То, что рестрикции не достигают ожидаемого от них Западом результата — тотальное недовольство в России и смена власти на «предпочтительную» Западу — признают уже все, в том числе такая отнюдь не пророссийская организация, как Международный валютный фонд, подтверждающая рост российской экономики. В то же время Европейский ЦБ заканчивает финансовый год в первом за 20 лет убытке, а целый ряд европейских экономик, благосостояние которых держалось на взаимодействии с Россией, сейчас находятся в «технической» рецессии, испытывают ускорение деиндустриализации и кризис с ценами на энергоносители.

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Журналисты это видят, поэтому, принимая во внимание сегодняшний очередной масштабный пакет незаконных антироссийских санкций, переживают, что аналогичный расклад может ожидать и Соединённые Штаты. Понятно, что положение США заведомо более выгодное, чем европейское, а товарооборот с Россией и до всяких санкций был копеечным, поэтому они и позволяют себе так помыкать своими «союзниками», и вот, примерно то же самое, только, естественно, другими словами, заявил сегодня заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

По словам господина Адейемо, позиция Минфина простая: американская экономика достаточно сильна для того, чтобы выдержать обратный эффект (эффект бумеранга) от своих же собственных антироссийских рестрикций. Адейемо уверен в том что мощь экономики США будет определять положение доллара в мировой системе. Нам бы, конечно, не хотелось портить замглавы Минфина США настроение, но экономика, основанная на сфере услуг и банковских операций, никаким реальным влиянием не обладает, а положение доллара после 2022 стало стремительно ослабевать, с чем, собственно, и связан тот факт, что экспортировать американскую инфляцию через доллар стало уже затруднительно, вследствие чего ФРС держит ключевую ставку на нестандартно высоком для США уровне.

Что же до экономического положения США, то следует понимать, что дядя Сэм обеспечен собственными ресурсами и вполне может просуществовать, если это потребуется, даже в режиме полной изоляции. Чего не скажешь о Евросоюзе, который критически зависел сначала от России, а теперь от милости Вашингтона. В целом будущим администрациям США предстоит колоссальная работа по признанию того, что мир изменился, гегемония закончилась, и с этим надо мириться, встраиваясь во многополярный мир и заканчивая с навязыванием всем своей воли — через санкции, угрозы, военные операции, подкуп, выращивание «ручных» элит, и прочие не имеющие никакого отношения к дипломатии методы.

#россия #сша #политика #санкции #экономика
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Фото: Танк M1 Abrams с динамической защитой зафиксирован в зоне СВО
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DonCarleone
00:10
Хорошие санкции, вводите их больше...чтобы до выборов в сша, страна развалилась уже
В Минфине США считают, что страна выдержит обратный эффект своих же антироссийских санкций
bog098
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