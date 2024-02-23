Это значит, что он где-то близко к зоне боевых действий

Переданные в начале осени прошлого года Украине американские танки M1 Abrams в количестве тридцати одной единицы так с тех пор и не участвовали непосредственно в боевых действиях ни на одном из направлений линии боевого соприкосновения (ЛБС). Тем не менее, периодически эти танки катаются где-то неподалёку. С какой целью, понять сложно, поскольку в реальном бою они всё так же не участвуют; возможно, для повышения морального духа украинского общества, которое пусть и с огромным опозданием, но потихоньку явно начинает что-то понимать.

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Как сообщают в тематических группах в социальных сетях, кадры с M1 Abrams зафиксированы на Авдеевском направлении линии боевого соприкосновения. Отличительной особенностью конкретно этого танка является наличие на нём бортовой динамической защиты, означающей, по всей видимости, что он находится непосредственно в зоне боевых действий, где существует угроза огневого поражения.

Сейчас ВС РФ охотятся за «Абрамсами»: тот расчёт, который уничтожит первый американский танк, попадёт в историю, а это перспектива, ради которой многие готовы постараться.

На сегодняшний день ВС РФ пусть и потихоньку (уже с увеличившейся скоростью), но продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения. Идут наступательные действия в районе Купянска, продолжается продвижения к западу от Марьинки, к западу от Бахмута в направлении Часова Яра, выравнивается ЛБС в района Времьевского выступа в Запорожской области, идёт процесс по наступлению на Угледар, схлопнут плацдарм в Крынках.