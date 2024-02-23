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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Дании выразила надежду на то, что первые F-16 прибудут на Украину уже весной
То есть, совсем скоро.

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На сегодняшний день, и этот объективный факт подтверждают даже в ВСУ, ключевая проблема, с которой сталкивается Украина в вопросе приёма истребителей F-16, это неподготовленные аэродромы, денег на приведение которых в порядок нет и быть не может. Премьер-министру Дании Метте Фредериксен, впрочем, как представительнице типичного европейского политического класса, такие мелочи знать не обязательно, вот она и не знает, поэтому сегодня в радостном тоне сообщила о том, что Копенгаген рассчитывает предоставить Киеву первую партию F-16 уже этой весной.

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На днях Дания подписала с Украиной «гарантии безопасности». Какие ещё гарантии Киеву может предоставить Копенгаген, о котором как о военной силе говорить не то что не смешно, а даже как-то совсем неловко, это вопрос риторический. Как мы понимаем, Дании это всё совершенно не нужно, но отсутствие государственного суверенитета вынуждает принимать заведомо невыгодные решения.

Сейчас в Киеве на F-16 возлагают очередные надежды, хотя факт заключается в том, что данные истребители являются современниками массово утраченных Украиной истребителей МиГ-29 и Су-27. И, очевидно, судьба у «эфок» будет ровно такой же. При этом необходимо всё-таки признать, что проблем российским силам эта техника на тактическом обязательно доставит. Поэтому в идеале необходимо добиться того, чтобы F-16 даже не взлетели, а в идеале — чтобы изначально вовсе не добрались до Украины.

#россия #украина #политика #боевые действия #авиация #истребители #f-16 #дания
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