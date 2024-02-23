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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Замгоссекретаря США пообещала ужесточить антироссийские санкции
Заставь человека без реального образования санкции вводить, он и лоб себе расшибёт.

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Казалось бы, все введённые пакеты с пакетами для пакетов антироссийских санкций к желаемому для Запада результату не привели: российская экономика не просто устояла, а растёт «удивительными» даже для Международного валютного фонда темпами. Под незаконные ограничения попало практически всё, что только могло попасть, но в Вашингтоне успокоиться не могут: как заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, западные страны будут ужесточать антироссийские санкции.

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Делать это они собираются посредством введения сегодня, 23 февраля, очередного санкционного пакета. Направлен он будет, уточнила Нуланд, на то, чтобы затруднить, а в идеале полностью пресечь возможность обхода Россией ранее введённых ограничений.

Из предыдущих комментариев западных функционеров следует, что вместе с тем под очередные рестрикции попадут российские оборонные предприятия.

Дата 23 февраля выбрана неслучайно: таким образом на Западе играют в символизм — дескать, санкции вводятся к годовщине начала специальной военной операции на Украине. Опасность данного свежего санкционного пакета заключается в том, что под его действие могут попасть физические и юридические лица из стран глобального Юга, которые помогают России в обходе незаконных рестрикций. Не исключено, что под такой угрозой эти лица перестанут сотрудничать. Как видим, идти на диалог в США не просто не хотят, а делают всё возможное, чтобы и новая администрация наладить отношения не смогла. Ведь для их налаживания все до последней санкции придётся снять; а как это можно сделать в сжатые сроки, на данном этапе плохо понятно.

#россия #сша #политика #санкции #психиатрия
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