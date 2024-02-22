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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МВФ заявили, что удивлены устойчивостью российской экономики
Будете заниматься реальной разведкой и исследованиями, не будет удивления. Как не будет и попыток вести экономическую войну.

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Вводя незаконные антироссийские рестрикции, Запад конкретно просчитался. Сегодня это признают практически все, кроме, естественно, тех, кто принимали соответствующие скоропалительные решения. Не рассчитав реальные возможности российской экономики, не учтя взаимовыгодные экономические контакты РФ с государствами глобального Юга, не продумав того простого факта, что санкции будут обходиться как самой Россией, так и теми государствами, которые их вводили, сейчас в Вашингтоне и европейских столицах пребывают в крайне неприглядном состоянии: экономики европейских стран находятся в лучшем случае в стагнации, а российская экономика даже по данным Международного валютного фонда (МВФ) демонстрирует внушительный рост.

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Такого результата в западных финансовых институтах не ожидали, поэтому из МВФ регулярно поступают комментарии касательно удивления устойчивостью российской экономики. В частности, сегодня директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак заявила что «сила роста» экономики России в условиях санкций «удивила» [сотрудников фонда].

По прогнозам МВФ, в этом году российская экономика в выражении валового внутреннего продукта увеличится на 2,6 %, причём данный прогноз регулярно улучшается: всего несколько месяцев назад организация пророчила экономике РФ рост в 2024 году на 1,1 %. Очевидно, в дело вступают новые вводные данные.

В качестве причин, по которым расчёты западных функционеров оказались ошибочными, эксперты отмечают как рост военного производства в России, которое тянет за собой массу других отраслей, а за ними, как следствие, и всю экономику в целом, так и рост цен на энергоносители. К сожалению, на Западе в силу повального инфантилизма «элит» решения принимаются под действием эмоций, а тех, кто разбираются в экономике (промышленников, руководителей крупнейших компаний, фермеров и прочих), предпочли попросту не спрашивать. А ведь функционеров предупреждали, к чему приведёт отказ от российских энергоресурсов, отключение РФ от системы SWIFT, отказ от российских удобрений и пищевой продукции. Покупатели-то на всё это добро всегда найдутся, потому что это самые высоколиквидные (нужные всем и всегда) товары, а вот отрезать от них самих себя — решение крайне недальновидное.

#россия #политика #санкции #экономика #мвф
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