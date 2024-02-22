Так это... Не хотят, значит, не надо?

Когда у сторон конфликта (имеются в виду реальные стороны, а не прокси) диаметрально противоположные задачи, при том, что одна из сторон практически ничем не рискует, то не стоит удивляться тому факту, что ни о каком дипломатическом разрешении кризиса и речи быть не может. Пока что реальную готовность к переговорам демонстрирует, как ни парадоксально, Россия — на условиях, конечно же, полного удовлетворения всех до единого российских требований. США же продолжают стоять на своём и пытаются протолкнуть заведомо бессмысленную, оторванную реальности и совершенно неприемлемую «формулу Зеленского».

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И вот, общаясь со своими коллегами в Латинской Америке, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что коллективный запад «категорически не хочет диалога» по Украине. Именно так Лавров прокомментировал вчерашнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что в Вашингтоне, видите ли, не видят условий для начала переговоров.

Надо понимать, что Лавров делает эти заявления не для российской аудитории (ей все заявления уже были сделаны: переговоры могут быть только на условиях РФ, а если переговоров не хотят, то цели будут достигнуты военным способом, третьего не дано), значительная часть которой бесится от предложений российских властей начать переговоры, но при этом «почему-то» совершенно не торопится в военкоматы, а для руководств стран Южной Америки. В конце концов, украинский кризис влияет на все международные процессы в мире, и вполне естественно, что в Южной Америке хотели бы его скорейшего завершения. Вот Лавров и объясняет коллегам, почему их желания нереализуемы. По крайней мере, на данном этапе.

Многие политологи отмечают, что в условиях, когда США как основные поджигатели украинского конфликта не терпят сиюминутные убытки, а мир нужен в первую и в последнюю очередь самой Украина, переговариваться придётся Киеву напрямую с Москвой. Возможно это, впрочем, будет только в случае смены киевской власти. А уж как это будет происходить, на данном этапе говорить преждевременно, хотя ситуация и впрямь крайне нестабильна — настолько, что президент Украины Владимир Зеленский из кожи вон лезет, лишь бы быть где угодно, но подальше от столицы.