Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров отметил категорическое нежелание Запада вести с Россией диалог по Украине
Так это... Не хотят, значит, не надо?

реклама

Когда у сторон конфликта (имеются в виду реальные стороны, а не прокси) диаметрально противоположные задачи, при том, что одна из сторон практически ничем не рискует, то не стоит удивляться тому факту, что ни о каком дипломатическом разрешении кризиса и речи быть не может. Пока что реальную готовность к переговорам демонстрирует, как ни парадоксально, Россия — на условиях, конечно же, полного удовлетворения всех до единого российских требований. США же продолжают стоять на своём и пытаются протолкнуть заведомо бессмысленную, оторванную реальности и совершенно неприемлемую «формулу Зеленского».

реклама

И вот, общаясь со своими коллегами в Латинской Америке, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что коллективный запад «категорически не хочет диалога» по Украине. Именно так Лавров прокомментировал вчерашнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что в Вашингтоне, видите ли, не видят условий для начала переговоров.

Надо понимать, что Лавров делает эти заявления не для российской аудитории (ей все заявления уже были сделаны: переговоры могут быть только на условиях РФ, а если переговоров не хотят, то цели будут достигнуты военным способом, третьего не дано), значительная часть которой бесится от предложений российских властей начать переговоры, но при этом «почему-то» совершенно не торопится в военкоматы, а для руководств стран Южной Америки. В конце концов, украинский кризис влияет на все международные процессы в мире, и вполне естественно, что в Южной Америке хотели бы его скорейшего завершения. Вот Лавров и объясняет коллегам, почему их желания нереализуемы. По крайней мере, на данном этапе.

Многие политологи отмечают, что в условиях, когда США как основные поджигатели украинского конфликта не терпят сиюминутные убытки, а мир нужен в первую и в последнюю очередь самой Украина, переговариваться придётся Киеву напрямую с Москвой. Возможно это, впрочем, будет только в случае смены киевской власти. А уж как это будет происходить, на данном этапе говорить преждевременно, хотя ситуация и впрямь крайне нестабильна — настолько, что президент Украины Владимир Зеленский из кожи вон лезет, лишь бы быть где угодно, но подальше от столицы.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Eurasian Times: Украина планирует применить против России новые истребители 5-го поколения KAAN
12
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
53
Китай обвалил мировые цены на никель с $50 000 до $16 000 за тонну
+
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
14
Banishers: Ghosts of New Eden - слишком "душная" RPG (краткий обзор)
+
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
11
Eurasian Times: "лучший" танк НАТО Challenger 3 приступил к испытаниям в Германии
14
Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным
8
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
102
ТОП-7 шестиядерных процессоров для игр — рейтинг 2024 года
26

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
20:49
Хорошо хрюкаешь, душевно. Мрiй и дальше. Но у вас там нынче и Победа отвалилась. Дальше куда драпать будете?
В США растут антивоенные настроения - американцы требует прекратить конфликты на Украине и в Азии
Евгений Ионица
20:47
Надо не рядом ставить, а устраивать так называемое слепое тестирование. Сначала дать человеку попользоваться одним монитором без указания разрешения. Затем другим. Большинство людей не сможет своими с...
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
mahaleksmos
20:47
НИ кто не получит ( касательно кошельков). Третья очередь ни когда ничего не получал. НИ первый банк. А вклады там были только от важных людей. Вот они всё и получат.
Новое приложение NVIDIA объединяет все инструменты без необходимости авторизации
Джон Коннор
20:46
Все дерьмократы США должны быть уничтожены
В Польше в ближайшее время может появиться ядерное оружие США
CrtkR
20:44
Ой, да вот за тебя беспокоиться начинаю, как ты там, в заботах всё, в переживаниях весь посиживаешь?) И Вам - это кому? Как говориться - нас и тут неплохо кормят. Зачем мне из Питера переезжать, за Дн...
В США растут антивоенные настроения - американцы требует прекратить конфликты на Украине и в Азии
Иван Горыныч
20:42
Пора на Аляску, надрать зад пиндосам, глядишь и попустит.
Путин полетал за штурвалом стратегического бомбардировщика Ту-160М
Михаил Иванович
20:41
Крупные китайские банки уже прекратили работать с Россией из за боязни санкций
СМИ: Не успев принять 13-й пакет антироссийских санкций, ЕС уже готовит 14-й
Зю
20:39
Пару лет назад Аппле нерфила частоту процессора старых моделей. А когда её раскусили, то она вдруг заявила, что делала это ради выносливости батареи
Apple вдвое увеличила время автономной работы iPhone 15-й серии
ЧatoБoт
20:38
И что это ты раз"ойкался? Больно стало? Терпи, мыколка, терпи. Вам ещё за Днепр убегать, теряя кал.
В США растут антивоенные настроения - американцы требует прекратить конфликты на Украине и в Азии
Михаил Иванович
20:38
В мультиках
На СВО отправится дрон "Чайка", способный вертикально взлетать, но летать "по-самолетному"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем