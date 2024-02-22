Видимо, дань традиции.

С 2016 года в России возобновлено не только строительство новых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 с индексом «М», но и модернизация до соответствующего уровня уже имеющихся «бортов». Процесс, понятное дело, небыстрый, учитывая необходимость восстановления компетенций и целых отраслей производства, но на сегодняшний день он идёт полным ходом. И чтобы отметить, так сказать, очередной этап в деле восстановления строительства Ту-160, сегодня президент России осуществил полёт на модернизированном «Белом лебеде» на месте основного пилота.

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Мы сейчас не будем обсуждать, зачем надо заниматься подобными вещами, учитывая, что речь всё-таки идёт о технике, а с ней может (хотя бы по теории вероятности) случиться что угодно, но, видимо, смысл был, и он покрывал все риски. Хотелось бы верить, что событие связано не только и не столько с предвыборной кампанией.

На сегодняшний день Ту-160М это самый мощный, быстрый и способный нести самую большую полезную нагрузку самолёт в своём классе. В специальной военной операции при этом, что очень странно, практически не участвует: даже пуск крылатых ракет для нанесения групповых и массированных ударов по военным объектам Украины не осуществляет; для этого применяют куда более старые стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Напомним также, что сейчас в России идёт разработка нового стратегического бомбардировщика под рабочим названием ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Пока что процесс продолжает оставаться на зачаточных стадиях, так что Ту-160М был и остаётся флагманским российским стратегическим ракетоносцем.