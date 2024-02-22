Фантазё-ё-ёр... ты меня называ-а-ала.

Соединённые Штаты продолжают всеми действиями демонстрировать, что ни на какой компромисс, не говоря уже о том, чтобы принять все требования России по Украине, не готовы. Риторика, несмотря на то, что положение Киева уже просто аховое, и будет только хуже, при этом не просто не меняется, а даже напротив — ужесточается. Так, например, сегодня и.о. заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Йюри Ким заявила, что в Вашингтоне будущее Украины видят в составе НАТО.

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Согласно комментарию Ким, президент США Джо Байден «предельно ясно» дал это понять. Причём вступление Украины в НАТО должно произойти не когда-то там, а «как можно скорее».

Мы, честно говоря, не вполне понимаем, как Вашингтон собирается реализовывать эту идею, учитывая текущее положение Украины. Дело в том, что официальное прошение на вступление в Североатлантический альянс Киев подал осенью 2022 года: тогда натовские функционеры в один голос заявляли, что приём Украины в альянс на повестке дня не стоит, потому что это будет означать большую катастрофу планетарного масштаба.

Необходимо понимать, что заявления заявлениями, а реальные действия — это уже совсем другое. Если бы НАТО как альянс не боялся принять Украину в свой состав, то давно бы уже это сделал. На текущем этапе же такое развитие событий — это именно что фантазии, слабо соотносящиеся с реальностью. К тому же, зачем нужно формально связывать себя обязательствами со страной, которой вы и так уже предоставили «помощь» в абсолютно беспрецедентных масштабах. Так ведь случайно и полноценным участником конфликта можно стать, со всеми вытекающими из этого последствиями.

В целом заявление представителя Госдепа можно расценивать как готовность США использовать Украину до талого в деле её «ослабления» России. Пока либо в Киеве не произойдут тотальные политические изменения, либо на линии боевого соприкосновения на всём её протяжении не случится полный и бесповоротный коллапс ВСУ. Гражданам Украины нужно делать из всего вышесказанного единственно верные выводы. Причём делать это нужно не завтра, не сегодня, а вчера. Позиция России по данному вопросу же предельно проста: либо безоговорочный и неотчуждаемый нейтралитет Украины будет достигнут дипломатическим способом, либо военным. Третьего варианта нет.