Никто, кроме РФ, по-хорошему решать сложившуюся проблему не хочет. Значит, она будет продолжать решаться по-плохому.

Россия на протяжении тридцати лет пыталась выстроить адекватный диалог с Западом на принципах взаимного уважения, разрешив все конфликтные ситуации и просто существуя в мире и взаимовыгодном сотрудничестве. Это «база», которую прекрасно знают и подтверждают даже действующие западные элиты и политики. К сожалению, все эти попытки оказались тщетными, и когда стало понятно, что проблема Украины переговорами с Западом решена не будет, началась специальная военная операция, которой на днях исполнится уже ровно два года.

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Тем не менее, Москва, которой весь этот вооружённый конфликт обходится отнюдь не бесплатно, безусловно, хотела бы его завершения с выполнением всех целей дипломатическим способом. Стремления к этому ни на Западе, ни в Киеве нет, о чём сегодня заявил продолжающий свой тур по странам Латинской Америки глава МИД России Сергей Лавров.

В интервью бразильскому изданию O Globo Лавров заявил, что в отсутствие реальных подвижек и предпосылок к дипломатическому урегулированию сложившегося кризиса у России нет другого выбора, кроме как продолжать проводить специальную военную операцию вплоть до достижения всех её целей. Предпосылками к дипломатическому урегулированию, добавил Лавров, Москва сочтёт полный отказ Запада от поставок Украине вооружений, и прекращение всех боевых действий со стороны Киева.

В рамках дипломатического процесса, добавил Лавров, от Украины потребуется признать сложившиеся реалии и полностью вернуться к нейтралитету. Напомним, что обо всех моментах Россия и Украина практически договорились весной 2022 года в рамках многоэтапного переговорного процесса, но Киев, лишённый государственного суверенитета, под давлением Лондона сорвал переговоры и перешёл к затяжному конфликту при беспрецедентной поддержке Запада. Чем дольше Киев медлит с переговорами, тем хуже для Украины будут итоговые условия — это тоже следует помнить.