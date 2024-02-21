Когда пишут правду — это сразу «российская пропаганда». Когда обманывают про «успехи» ВСУ — сразу «правда».

Резкий коллапс обороны ВСУ в Авдеевке, которая ныне полностью находится под контролем ВС РФ, стал для западной прессы, привыкшей изображать украинские войска как трёхметровых пуленепробиваемых киборгов с научно-фантастическим вооружением, холодным душем, отрезвляющим после долгого пребывания в состоянии изменённого сознания. Сейчас в западной прессе начался «антикриз», однако нередки и материалы, в которых всё-таки проскакивает какая-никакая, но истина.

реклама

В частности, на днях в издании The New York Times (NYT) появилась статья, в которой рассказывается о том, что порядка 850—1000 военнослужащих ВСУ во время беспорядочного отступления из осаждённой Авдеевки либо были захвачены в плен, либо пропали без вести. Данное обстоятельство, считают авторы материала в NYT, крайне негативно повлияет на план Киева по мобилизации, который и без того встречает сопротивление в украинском парламенте, не говоря уже о сопротивлении в украинском обществе.

И вот, как и следовало ожидать, данную статью прочитали и в Киеве, откуда сразу же обвинили редакцию NYT в распространении «российской пропаганды». По крайней мере, такого мнения придерживается оперативно-стратегическая группировка ВСУ «Таврия» устами её представителя Дмитрия Лихового. Мы сейчас не будем комментировать это заявление, потому что комментарии здесь излишни, а просто отметим, что хотелось бы понять, как господин Лиховой представляет себе распространение «российской пропаганды» через полностью следующий американской «повестке» информационный ресурс».

Киевским властям пора бы уже задуматься, к чему всё идёт, и что могут означать подобные разгромные публикации в ключевых мейнстрим-медиа. Но, как мы видим, осознание реальности пока не приходит.