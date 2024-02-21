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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Премьера трейлера экранизации Borderlands — кино выйдет в прокат 9 августа 2024-го
Пытаемся понять кое-что про Кейт Бланшетт.

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Студия Lionsgate Movies представила дебютный трейлер экранизации лутер-шутера Borderlands. В нём можно увидеть рыжеволосую сирену Лилит в исполнении актрисы Кейт Бланшетт в компании своих друзей. Группа наёмников должна отыскать дочь влиятельного «плохиша». Взрывы, боевые стычки, шутки Железяки (Джек Блэк) и едкие комментарии Крошки Тины (Ариана Гинблатт) тоже имеются.

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В сюжетном плане экранизация шутера Borderlands не будет строго следовать истории оригинальной игры, но поклонники проекта смогут без труда узнать всех героев. Оригинальная игра вышла в 2009 году и стала родоначальником большой серии и целого жанра.

Работа над киноверсией Borderlands велась ещё с 2015 года, но съёмки начались только в 2021 году и продлились несколько месяцев. Кинокомпания также выпустила постеры с ключевыми персонажами киноадаптации. Можете уже сейчас высказать своё мнение о том, насколько Кейт Бланшетт подходит образу Лилит из игры.

Режиссёром и сценаристом боевика выступил Элай Рот, которого киноманы должны знать по трилогии хорроров «Хостел» и слэшеру «День благодарения». Помощь Элаю Роту оказывал постановщик Тим Миллер («Дэдпул») — он в ответе за досъёмки.

В международный прокат лента выйдет 9 августа.

#кино
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