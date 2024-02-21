Осмотрел его и Путин.

Около восьми лет назад в России было принято решение о возобновлении производства стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160. Часть «Белых лебедей» проходит тотальную модернизацию с сохранением планера, но при полной замене всех «внутренностей», а часть строится с нуля. Производство с нуля пока остаётся крайне скромным, но вот полностью модернизированных Ту-160 с индексом «М» становится всё больше, и вот, четыре из них в гигантском цеху Казанского авиационного завода показали президенту России Владимиру Путину.

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Отдельного комментария был удостоен факт возобновления производства данных ракетоносцев. По словам главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, решение о возобновлении строительства Ту-160 потребовало восстановления целых технологий, компетенций, подъёма архивной конструкторской документации, активизации работы всех смежных отраслей и налаживания гигантской цепи поставок. Как добавил Чемезов, современный Ту-160М лишь внешне сохраняет сходство с оригинальным стратегическим бомбардировщиком, но вся его технологическая база полностью новая и активно использует «цифровые решения».

Сколько всего российских промышленных предприятий в той или иной степени задействованы в проекте Ту-160, не уточняется, но нетрудно догадаться, что производство боевых самолётов такого класса требует колоссальных индустриальных ресурсов: от металлургии и производства новых материалов до двигателестроения и приборостроения.

Отметим, что сейчас в России в разработке находится проект перспективного стратегического бомбардировщика (ПАК ДА), но на данный момент нам неизвестны ни эскизы, ни модели, ни уж тем более технические характеристики данного самолёта. Пока что ставка делается на модернизированные и современные версии Ту-160.