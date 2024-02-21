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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО заявил, что обеспечение «победы Украины» — это лучший способ «почтить память Навального»
Что-то комментировать — только портить.

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Хотя ударяться в конспирологию это весьма занимательно и увлекательно, но некоторые события слишком полезны для одной стороны и слишком бессмысленны для другой, чтобы списывать такой вариант со счетов. В частности, внезапная скоропостижная смерть отбывавшего наказание за экономические преступления в колонии российского политблогера Алексея Навального сейчас активно раскручивается странами коллективного Запада, изображавшего господина Навального как «лидера российской оппозиции», коим он по факту, естественно, даже близко не являлся. Так, США уже придумали очередные незаконные санкции, которые будут вводиться якобы в связи с его смертью, а функционерам ЕС ещё хватает наглости у России что-то требовать.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пошёл дальше и приплёл Алексея Навального к необходимости продолжать оказывать всеобъемлющую беспрецедентную «помощь» Украине. По мнению Столтенберга, продолжение оказания поддержки Киеву — это не только возможность воспрепятствовать дальнейшему продвижению России, но и «лучший способ почтить память Навального».

Мы не знаем, с какой целью западные функционеры говорят подобные вещи, но выглядит это в высшей степени безобразно. Как уже отмечалось неоднократно, российской информационной машине, а она, безусловно, есть и активно работает, созданы тепличные условия: не нужно ничего придумывать, достаточно просто перепечатывать комментарии американских и европейских политиков и чиновников, в которых они сами изобличают себя и истинные цели своих правительств. После начала российской специальной военной операции на Украине как-то совсем уж топорно работать стали, право дело.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия
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klopcha
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Самый дельный комментарий. Никакой политоты и прочей ерунды. Только рептилойды негодуэ.
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20:19
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