Уровень безопасности и автономности достаточно высокий.

Председатель Мосгосстройнадзора заявил, что в Москве завершилось строительство одного из крупнейших в России центров обработки данных (ЦОД) «Москва-2». Он должен стать первым объектом в сети Росатома» с высоким уровнем надёжности Tier IV.

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В пресс-службе комитета по поводу завершения строительства ЦОД заявили следующее: «После открытия “Москва-2” станет первым в стране коммерческим дата-центром, сертифицированным по Tier IV — самому высокому уровню международного отраслевого стандарта надёжности и отказоустойчивости. В нём будет размещено серверное и сетевое оборудование для обработки, хранения и передачи больших массивов данных с использованием новейших технологий, чтобы обезопасить информацию как от физических, так и от виртуальных угроз».

ЦОД «Москва-2» физически расположен в Южном административном округе Москвы на территории площадью более 20 тысяч квадратных метров. Дата-центр рассчитан на 3640 стойко-мест и имеет четыре полностью оборудованных машинных зала по 910 стоек. Общая подведённая мощность составляет 36 МВт (по 5кВт на стойку).

Также объявлено, что для охлаждения залов используется распределённая гидравлическая система на базе воздухоохладителей и холодильных машин. В каждом машинном зале есть 32 воздухоохладителя. Для повышения безопасности и автономности ЦОД оснащён автономной системой энергообеспечения, которая включает в себя 16 дизель-генератора мощностью свыше 2,5 тысяч кВт каждая. В центр подведены две волоконно-оптические трассы, есть административная зона с кабинетами и переговорными залами.